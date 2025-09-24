Compromís reclama a Robles que movilice buques de la Armada para proteger a la flotilla rumbo a Gaza

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que movilice buques de la Armada española para dar protección a la Global Sumud Flotilla (GSF) rumbo a Gaza.

Así lo ha trasladado a Europa Press después de que los activistas hayan denunciado explosiones selectivas, lanzamiento de objetos contra las embarcaciones y la presencia de drones para impedir su singladura con ayuda humanitaria para el pueblo palestino.

Ibáñez ha explicado que el diputado de Compromís que se ha enrolado en la flotilla, Juan Bordera, ha explicado a su formación la grave situación que atraviesa y que incluso el Gobierno de Italia está trasladando su disposición a proteger a los activistas de este país.

El diputado valenciano ha proclamado que no puede ser que un Gobierno de ultraderecha como el que dirige Giorgia Meloni vaya por delante en este aspecto que el español y por ello exige a Robles que dé garantías de seguridad a la flotilla y despliegue medios de la Armada a modo de escolta.

También ha registrado una serie de preguntas parlamentarias para que Exteriores y Defensa informen sobre qué medios están poniendo para garantizar la seguridad de la flotilla".

A través de estas iniciativas cuestiona al Ejecutivo si piensa romper definitivamente todas relaciones con el "Estado genocida de Israel" y si valora "solicitar a las Naciones Unidas ejercer la responsabilidad de defender también militarmente en Gaza".

Por otro lado el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha lanzado una petición similar y ha reclamado al Gobierno que despliegue incluso fragatas del Ejército para escoltar a la flotilla rumbo a Gaza.

"Es gravísimo y exigimos a la UE y especialmente al Gobierno de España que preste la protección política, diplomática y militar necesaria para que se escolte a la flotilla y para que no vuelva a recibir ningún ataque", ha apuntado en declaraciones a los medios.