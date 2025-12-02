Compromís urge a Sánchez a "ponerse mucho las pilas" y cumplir con sus socios, no sólo con Junts

La portavoz del grupo parlamentario Mixto, Águeda Micó - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, ha instado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "ponerse mucho las pilas" cumpliendo con los compromisos con otros socios de investidura, y no sólo con Junts. Junts "no es su único socio", ha advertido.

En rueda de prensa, Micó ha respondido así después de que Sánchez haya anunciado algunas medidas para intentar recuperar el apoyo de los de Carles Puigdemont, apuntando que "hay otros socios" que, como Compromís, también quiere que Sánchez cumpla con las promesas y los acuerdos.

La diputada valenciana considera que "lo importante" es que el Gobierno "reaccione" con las medidas que su formación viene pidiendo "desde hace mucho tiempo". "Tenemos que hablar de financiaicón, de nivelación, de medidas efectivas en temas de vivienda, de protección de derechos fundamentales y del Estado de Bienestar", ha enumerado.

Pero también ha emplazado al presidente a activar las medidas anticorrupción que anunció el pasado verano, incluidas las destinadas a poner coto a las empresas corruptoras, y a "poner ya en marcha" la comisión de investigación que el PSOE llegó a registrar tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, con las que pensaban dilucidar en seis meses las responsabilidades por el 'caso Koldo'.