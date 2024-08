En Comú niega que la financiación singular de Cataluña sea un "cupo" y la ve "positiva" para todas las comunidades

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Comú en el Parlamento catalán, David Cid, considera que la financiación singular para Cataluña pactada por PSC y ERC "no es un cupo" como el que funciona en Euskadi y asegura que es una formula solidaria que será "positivo para todas las comunidades autónomas".

En una entrevista en la Cadena Ser que ha recogido Europa Press, Cid ha hecho hincapié en que el acuerdo "no cita la palabra cupo, porque no es un cupo", sino que tan solo "fija lo que Cataluña va a tener" y que es algo "extrapolable" al resto de comunidades autónomas.

"Lo que fija es que vamos a tener mayor participación en lo que es la gestión, pero sobre todo en una parte de la recaudación de los impuestos, algo que es positivo para todas las comunidades autónomas", ha expresado el portavoz de los comunes.

A su parecer, los servicios públicos que dependen del conjunto de comunidades autónomas, como la sanidad, la educación o la dependencia, "están infrafinanciadas" en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en Cataluña, y por lo tanto, que haya un nuevo sistema de financiación en Cataluña es "una oportunidad para todas las comunidades autónomas".

Cid ha recordado que, a diferencia de otras CCAA, Cataluña tiene un estatuto de autonomía que incluye "policía autonómica", o la "política penitenciaria", entre otros. "Por tanto, es razonable que el Estado permita que las comunidades autónomas que tienen este Gobierno singular tengan los recursos para poderlos gestionar", ha sentenciado.

LO CONSIDERA UN ACUERDO SOLIDARIO

Cuestionado por cómo se puede cambiar el modelo común y ser solidario al mismo tiempo desde un partido de izquierdas, Cid ha respondido que "el único límite que sitúa a la solidaridad territorial es el igual esfuerzo fiscal de las comunidades autónomas".

"Cataluña, fruto del acuerdo presupuestario de los 'comunes', mantiene el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y aumentamos el IRPF a las rentas más altas. Sin embargo, las comunidades autónomas del Partido Popular están generando una enorme desigualdad a nivel social al eliminar esos impuestos fundamentales para redistribuir la renta y tener igualdad de oportunidades. Y luego reclaman que el Estado los compense", ha reprochado.

Así, Cid ha responsabilizado a las políticas fiscales de los 'populares' de ser "el principal elemento de desigualdad territorial y social".

NO SORPRENDE QUE NO HAYA CONSEJEROS DE LOS 'COMUNES'

Respecto a la formación del nuevo Gobierno catalán, Cid ha expresado que desde su partido no les sorprende que Illa no haya hecho ningún "guiño" a los 'comunes' en el Govern ya que no tienen un "acuerdo de gobierno" con el PSC.

Y en este sentido ha manifestado que a ellos les importa que el presidente socialista cumpla lo que "sí" han acordado respecto a la vivienda y regulación de los pisos turísticos.

"Los 'comunes', hoy por hoy, no estamos en el Gobierno sino que hemos firmado un acuerdo para la investidura. Y la relación y confianza con el Partido Socialista se irá construyendo en función del cumplimiento del acuerdo", ha recalcado el portavoz.

Por último, Cid ha expresado que "no es una sorpresa" que Illa, haya elegido consejeros "claramente conservadores", porque considera que "es la línea que ha tenido el PSC estos últimos años en Cataluña".