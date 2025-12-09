Los 'Comuns' amplían su querella por revelación de secretos contra el presidente del tribunal que condenó a García Ortiz

Archivo - El eurodiputado y dirigente de los Comunes, Jaume Asens, posa durante una entrevista con Europa Press tras la reciente presentación en Madrid de su libro 'Los años irrecuperables', publicado por la editorial 'Península'. - FERNANDO SÁNCHEZ-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Comunes han presentado un escrito de ampliación de la querella por revelación de secretos contra el magistrado del Supremo Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que condenó al exfiscal general del Estado, para incluir unas declaraciones del magistrado Juan Ramón Berdugo sobre el caso.

Así lo ha indicado la formación catalana, miembro de la coalición Sumar, para aludir a unos audios de este juez relativos a una conferencia que dio en un curso organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en las que aludía al fallo que se dictó durante la misma semana.

Según el escrito de ampliación de la demanda, Berdugo participó como miembro del tribunal en una actividad remunerada del ICAM, acusación particular en la causa contra el exfiscal general, y dijo ante los alumnos que el tribunal se dio un fin de semana para reflexionar sobre el fallo.

A su juicio, estas palabras "refuerzan la tesis de que Andrés Martínez Arrieta adelantó el resultado de la deliberación semanas antes de que se hiciera pública la sentencia".

La querella impulsada por el eurodiputado Jaume Asens expone que Arrieta verbalizó en noviembre que iba a "poner" la sentencia, aunque la condena no se conoció hasta el día 20 de ese mes y sin sentencia firmada hasta el 9 de diciembre.

LA AFIRMACIÓN DE ARRIETA NO FUE UNA BROMA

Para los Comunes, esta afirmación "no fue una broma ni un comentario hipotético, sino la exteriorización real del resultado de una deliberación sustancialmente concluida", corroborado por la provisión del 20 de noviembre que avanzaba el resultado.

El escrito sostiene que este comportamiento vulneraría el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que declara secretas las deliberaciones y votaciones de los órganos judiciales, así como encajaría en el artículo 417 del Código Penal, relativo a la revelación de secretos.

La formación subraya que las manifestaciones de Berdugo no amplían el objeto subjetivo de la querella, pero sí aportan "contexto, verosimilitud y una mayor gravedad penal" a la revelación atribuida al magistrado Arrieta.

Además, los Comunes destacan la reciente iniciativa de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha solicitado la intervención de Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, en relación con las posibles irregularidades procesales.

SOLICITA QUE SE ENVÍE EL AUDIO ÍNTEGRO DE ESTE MAGISTRADO

En consecuencia, requieren que el Supremo pida a RTVE, medio que publicó los audios, una copia íntegra y vídeos de las palabras del magistrado Berdugo y oficie que se incorpore al procedimiento el escrito enviado a la Relatora de Naciones Unidas, junto con su nota de prensa.

Con ello, los Comunes buscan garantizar la transparencia, la preservación de la independencia judicial y el estricto cumplimiento del deber de secreto en las deliberaciones, especialmente en una causa de relevancia institucional como la que afecta al fiscal general del Estado.