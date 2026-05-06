Un concejal de ERC ratifica en la AN que sufrió un trato degradante por parte de Israel durante el asalto a la Flotilla

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas a su llegada a la Audiencia Nacional, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Jordi Coronas, concejal de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de la Global Sumud Flotilla, ha ratificado en la Audiencia Nacional (AN) que sufrió un trato degradante por parte de las autoridades de Israel tras el asalto a la embarcación y su posterior detención en Tel Aviv por parte de las autoridades de Israel en 2025.

Coronas, que fue capitán de una de las embarcaciones, ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional para confirmar su denuncia contra altos representantes de Israel, entre los que se encuentran el primer ministro, Benjamin Netanyahu, o el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, por el trato recibido por las fuerzas de seguridad a los integrantes de la Global Sumud Flotilla que intentaron llegar a Gaza en una misión de paz y que, finalmente, fueron interceptados por el Ejército israelí y detenidos durante varios días en cárceles del país hebreo.

Tras su declaración ante la fiscal Dolores Delgado, ha dicho a los medios que ha podido narrar "con todo lujo de detalles" los sucesos acontecidos a lo largo de la travesía, desde la interceptación del Ejército de Israel hasta su reclusión en la cárcel de Ktzi'ot, el centro penitenciario más grande de Israel, donde algunos miembros de la flotilla estuvieron retenidos varios días.

"He explicado los ataques con drones que hemos sufrido, las amenazas a través de los comunicados del Gobierno de Israel de que nos tendrían en prisiones de alta seguridad acusados de terrorismo", así como "el momento de la interceptación, que fue duro, cuando los soldados subieron a bordo del barco armados con fusiles automáticos, algo que fue un momento estresante", ha detallado.

"UN TRATO SISTEMÁTICO PARA MINAR LA MORAL" DE LOS DETENIDOS

Durante su detención en la prisión de alta seguridad en el desierto del Negev, Coronas ha asegurado que, aunque "daños físicos prácticamente" no sufrió, "más allá de las inmovilizaciones violentas", el trato psicológico que recibió "no es el que se espera de un Estado democrático".

"Estuvimos incomunicados del mundo, donde se nos daba una comida incomestible. Estuve tres días sin comer", ha indicado, manifestando que en aquel período de tiempo sólo comió dos rebanadas de pan de molde, que era lo único que se atrevía a ingerir.

Asimismo, Coronas ha afirmado que no tuvieron acceso "a una mínima higiene", ya que no pudieron ducharse ni cambiarse de ropa. Fue "un trato que está hecho y pensando sistemáticamente para minar la moral de las personas que están en custodia bajo este Gobierno de Israel", ha precisado.

Además, ha señalado que las fuerzas israelíes trataron de hacerles firmar "documentos forzosamente" en los que habrían "admitido responsabilidades que no" tenían, y que cuando se negaron, los funcionarios "los firmaron" por ellos.

El capitán ha resaltado "la actitud chulesca de algunos miembros del gobierno", como el de Ben-Gvir: "Se exhibió públicamente, haciéndose fotografías con nosotros, insultándonos y llamándonos terroristas en el puerto de Ashdod".

"QUE LOS RESPONSABLES ACABEN CONDENADO POR CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD"

"Remueve cosas explicarlo porque es revivirlo otra vez, pero estoy contento de haberlo podido hacer, espero que todo esto sea útil", ha asegurado Coronas.

El edil republicano ha aseverado que tiene "la esperanza" de que la denuncia "llegue algún sitio", aunque sabe que "es muy difícil" y que "no son procesos rápidos ni inmediatos", ya que "es posible que la justicia española no sea capaz de llevar adelante el proceso".

Coronas ha indicado que tiene "garantías de que estas declaraciones se hacen en colaboración con tribunales internacionales y que las actas de estos procesos llegarán a cualquier juez que abra" una causa contra Netanyahu.

"Nuestra obligación es no descansar hasta que los culpables los genocidas de este g Gobierno sionista de Israel acaben sentándose ante un tribunal y sean condenados por crímenes contra la humanidad y por todas las violaciones flagrantes del derecho internacional que están cometiendo", ha recalcado.

"Ojalá que los responsables acaben en un tribunal condenados por crímenes contra la humanidad y delitos contra la legalidad internacional", ha clamado.