Conde-Pumpido destaca el aval del TJUE a la amnistía: pretende reducir las tensiones y facilitar la reconciliación

El rey Felipe VI y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante la entrega de la memoria del TC en 2025, a 21 de julio de 2027, en Madrid (España) - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha subrayado que las sentencias por las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala la ley de amnistía recuerdan, como el órgano español, que "pretende reducir las tensiones institucionales y políticas" generadas con el 'procés' y "facilitar un estado de reconciliación".

Así lo ha hecho este martes durante su audiencia con el Rey Felipe VI, a quien ha entregado la memoria del Tribunal Constitucional correspondiente al año 2025, según ha informado el TC en una nota de prensa.

Conde-Pumpido ha destacado "el esfuerzo y la labor" llevados a cabo por el Constitucional en relación con las 20 sentencias dictadas desde junio de 2025 sobre la ley de amnistía, correspondientes a diferentes recursos sobre la medida de gracia.

De este modo, ha resaltado la "dedicación" del TC para resolver los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad en un plazo "razonable", esto es, "menos de un año para el primer recurso y menos de dos para la totalidad de los mismos".

Asimismo, ha valorado las sentencias del TJUE notificadas el pasado jueves, en las que se establece que la amnistía no se opone al Derecho de la Unión Europea y que su aprobación y aplicación es competencia de los Estados miembros.

"Los Estados miembros son libres de determinar las condiciones, en particular las de naturaleza procesal, en que se aplica una amnistía aprobada en aras del interés general", ha razonado.

En particular, Conde-Pumpido ha subrayado que el pronunciamiento del TJUE cita al Tribunal Constitucional para recordar que la amnistía "pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación".