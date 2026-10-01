Conde-Pumpido dice que sus sentencias son "vinculantes" y prevé una "clara" sobre amnistía para que el Supremo aplique

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido que las sentencias de la corte de garantías, como la que previsiblemente avalará la amnistía a la malversación del 'procés', son "vinculantes" y ha señalado que fijará una doctrina "clara" para que la aplique el Tribunal Supremo, que hasta el momento se ha negado a perdonar ese delito a dirigentes independentistas.

"La Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una ley dedicada al Poder Judicial, no es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial, que algunas veces se olvida, establece con toda claridad que la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en toda clase de procesos, tanto cuestiones como recursos de inconstitucionalidad como recursos de amparo, es vinculante para todos los jueces y tribunales", ha recordado.

Así lo ha hecho este jueves durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum y días antes de que el Pleno del Constitucional convocado para el próximo 6 de octubre avale, previsiblemente, la amnistía para la malversación, un delito que aún pesa sobre dirigentes del proceso independentista catalán como el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros.

Conde-Pumpido ha incidido en que una vez que el Tribunal Constitucional establece una doctrina, es trasladada a los órganos jurisdiccionales y corresponde a ellos que, "con libertad de criterio", la "ejecuten".

"Naturalmente, los plazos de la decisión les corresponde tomarlos al propio Tribunal Supremo", ha señalado, para añadir que, de estimarse la semana que viene los recursos de amparo de los exconsejeros Jordi Turull y Dolors Bassa, lo comunicarán "a la mayor brevedad" tanto a las partes como también al órgano encargado de su ejecución.

Y ha apuntado que "corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución", añadiendo que desde el Constitucional van a "establecer una doctrina clara y precisa".

En este contexto, Conde-Pumpido ha recordado que hubo críticas al TC "desde diversos ámbitos jurídicos o políticos" por las sentencias que avalaron desde el año pasado la ley de amnistía, pero ha subrayado que el cometido del tribunal era cumplir su trabajo.

"Nosotros entendemos que solamente cumplíamos con nuestra obligación. Y, además, sobre esta materia el tribunal ha dictado ya más de 20 sentencias diferentes, confirmando en cada caso la constitucionalidad de la ley", ha añadido.

Además, el presidente del Constitucional ha hecho hincapié en que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró el pasado julio que el derecho comunitario no se opone a la aplicabilidad de la ley de amnistía, "reforzando la idea de que esa ley ha servido para la pacificación del conflicto político".