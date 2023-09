Condenado Miquel Buch (exconsejero Interior) a cuatro años y medio de cárcel por poner escolta de Puigdemont

Los jueces defienden la imparcialidad de los investigadores de Mossos, con el intendente Toni Rodríguez a la cabeza, quien fue cesado en 2021



BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha condenado al exconseller de Interior Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel tras el juicio en el que fue acusado de designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente del Govern Carles Puigdemont en el extranjero, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La sentencia, consultada por Europa Press este jueves, también condena a Buch a nueve años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación, y por el delito de malversación le impone (además de la pena de prisión) otros 10 años y medio de inhabilitación.

Los jueces defienden la imparcialidad de los investigadores de Mossos d'Esquadra, con el intendente Toni Rodríguez a la cabeza, quien fue cesado en 2021 del cargo de director de la División de Investigación Criminal (DIC) y trasladado a la comisaría de Rubí (Barcelona).

Para Escolà, el tribunal ha dictado una pena de cuatro años de cárcel por el delito de malversación, del que le considera autor y por el que también le impone una inhabilitación de 10 años.

Escolà, que fue jefe operativo de la unidad de escoltas de presidencia durante el mandato de Puigdemont, también ha sido condenado como cooperador necesario del delito de prevaricación, por el que la sentencia fija una condena de nueve años de inhabilitación.

Además, entre los dos deberán indemnizar a la Generalitat con 52.712 euros, la misma cantidad que se dedicó a pagar los salarios de Escolà como asesor de la Conselleria de Interior.

ERAN "CONSCIENTES"

La sentencia considera probado que Escolà acompañó a Puigdemont hasta Bélgica y que a partir de entonces encadenó bajas médicas, vacaciones y libranzas para escoltar al expresidente en su tiempo libre.

En julio de 2018 Escolà fue nombrado asesor de Buch y la sentencia afirma que eran "conscientes, ambos, de que dicho nombramiento no tenía por objeto real, sino dar cobertura remuneratoria a la función de protección personal y de seguridad" para el expresidente.

Los jueces defienden la imparcialidad de los investigadores de Mossos y que su trabajo "se debió única y exclusivamente a la función que, legalmente, les fue conferida".

También tienen en cuenta las imágenes en medios de comunicación y que el mismo Escolà publicó en redes sociales acompañando a Puigdemont en el extranjero.

La sentencia descarta otros argumentos que usaron las defensas, como que Escolà no tenía un horario fijo ni obligación de fichar en Interior (podía viajar en su tiempo libre sin justificarse con Buch), o que como en esa etapa no tenía su arma reglamentaria y chaleco antibalas no podía ejercer como escolta, pero el tribunal cree que "no sería indispensable" que los llevara.

PIDIERON ABSOLUCIÓN

El juicio por esta causa se celebró en julio y la Fiscalía pidió para Buch una condena de seis años de prisión y 27 de inhabilitación; y para Escolà de cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación.

Por su parte, las defensas de Buch y Escolà reclamaron la absolución. En su declaración, el exconseller negó que nombrara al mosso como asesor para que pudiera seguir escoltando, y afirmó que "nunca" habló con el expresidente sobre su servicio de protección.

En la última jornada de juicio, Buch arremetió contra los directores de la investigación de los Mossos d'Esquadra sobre el caso, que consideró "cargada de subjetividad, prejuicios, errores y mala fe".

La investigación fue dirigida por el intendente Toni Rodríguez, que en 2021 fue cesado del cargo de director de la División de Investigación Criminal (DIC) y trasladado a la comisaría de Rubí (Barcelona).

Escolà contó al tribunal que acompañó a Puigdemont hasta Bélgica la noche del 29 de octubre de 2017 estando de vacaciones desde ese mismo día porque el expresidente se lo pidió, y aseguró que sí ejerció como asesor de Buch mientras tuvo el cargo.