La Confederación de Empresarios de Ceuta pide mantener cerrados los comercios hasta que se garantice la seguridad

Una cafetería de Ceuta cerrada por la crisis migratoria. - EUROPA PRESS

CEUTA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha pedido a los comercios, establecimientos y negocios a pie de calle de la ciudad que permanezcan cerrados hasta que pueda garantizarse la seguridad en el conjunto de la ciudad, después de que la Ciudad Autónoma, a petición de la Policía Local, solicitara esta misma medida ante la situación excepcional que atraviesa Ceuta.

En un comunicado, la CECE ha hecho un llamamiento a todo el sector empresarial ceutí para que "siga estrictamente" las indicaciones de las autoridades y evite la apertura de sus establecimientos "hasta que se comunique oficialmente que existen las condiciones necesarias para retomar la actividad con normalidad".

"La confederación comprende las graves consecuencias económicas que esta medida supone para empresarios, autónomos y trabajadores, pero considera que, en estos momentos, debe prevalecer la protección de las personas y la seguridad de clientes, empleados y titulares de los negocios", se lee en la nota.

Tras decir que mantendrá informados a los empresarios de "cualquier novedad", ha pedido "prudencia, responsabilidad y colaboración", y ha recordado la importancia de "evitar desplazamientos innecesarios" y de "seguir exclusivamente" la información procedente de fuentes oficiales. "La prioridad en estos momentos debe ser garantizar la seguridad y recuperar cuanto antes la normalidad en nuestra ciudad", han zanjado.

Con motivo de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, infinidad de comercios, bares y establecimientos ya habían cerrado sus puertas durante la tarde de este jueves. Este viernes han amanecido cerrados, incluyendo algunos supermercados y bazares, donde se han agolpado los migrantes en busca de poder comprar comida o agua.

Eso sí, hay algunos comercios como farmacias que han decidido seguir abiertos, mientras que hay algunos restaurantes que han decidido trabajar solo con repartos a domicilio o con un número reducido de mesas, según ha podido comprobar un periodista de Europa Press.

Otra de las consecuencias de esta crisis migratoria la han sufrido los feriantes, ya que este sábado 1 de agosto estaba previsto el inicio de la Feria de Ceuta pero finalmente el consistorio ceutí ha decidido cancelarla por razones de seguridad.