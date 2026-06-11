El Congreso abre de nuevo sus puertas a los ciudadanos en conmemoración de las primeras elecciones democráticas

Archivo - Decenas de personas asisten a la jornada de Puertas Abiertas de hace un año en el Congreso de los Diputados, - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso volverá a abrir sus puertas al público este viernes y sábado con motivo del aniversario de las primeras elecciones generales tras la dictadura, que tuvieron lugar el 15 de junio de 1977. Será la trigésima primera edición de esta iniciativa que instauró el 'popular' Federico Trillo.

Las últimas Jornadas de Puertas Abiertas tuvieron lugar hace medio año, los días 12 y 13 de diciembre de 2025, justo después de la conmemoración del aniversario de la Constitución española de 1978.

LAS SEXTAS EN LO QUE VA DE LEGISLATURA

Con la presidenta Francina Armengol, como en su día con Manuel Marín, se duplicaron las jornadas de Puertas Abiertas con una edición en junio para recordar la fecha de los comicios que compusieron las Cortes Constituyentes que alumbraron la Constitución de 1978.

Así pues, la conocida como Puerta de los Leones volverá a recibir a ciudadanos durante dos jornadas consecutivas, marcando la sexta vez que se realiza durante la presente legislatura.

Durante dos días, los visitantes podrán explorar el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, siendo recibidos por Francina Armengol y otros miembros importantes de la Mesa y portavoces que estén presentes.

DOS EXPOSICIONES DURANTE EL RECORRIDO

En esa ocasión, ligadas a este efeméride, el Congreso ha organizado dos exposiciones. Así, además de pasear por los salones más populares --entre ellos el hemiciclo--, los visitantes podrán disfrutar durante el recorrido de la muestra 'Momentum 1977, una exposición fotográfica compuesta por 12 retratos de representantes de partidos políticos de la Transición y otras instantáneas históricas realizadas por Alberto Schömmer.

Además, la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara Baja ha preparado una exposición para conmemorar el 50º aniversario de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, una ley que abrió el camino hacia la democracia.