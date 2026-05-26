El Congreso acepta estudiar la reforma reglamentaria de las minorías para facilitarles formar grupo tras las generales

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha tomado en consideración este martes la reforma del Reglamento del Congreso impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG para rebajar los requisitos necesarios a la hora de constituir grupo parlamentario propio a partir de las próximas elecciones generales.

La iniciativa ha superado esta primera votación gracias al apoyo del PSOE y todos sus socios, mientras que el PP, Vox y UPN han votado en contra. Ahora la reforma inicia su camino, en el que hay pendientes de aprobación otra decena de propuestas de reforma de reglamento.

La reforma busca modificar el artículo 23 del Reglamento de 1982, que establece que para tener grupo propio hay que contar con 15 escaños o, al menos, superar los cinco diputados más un 5% de los votos en todo el país o un 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre.

Con su propuesta, los socios parlamentarios de Pedro Sánchez pretenden rebajar del 5 al 3% el porcentaje de votos a nivel nacional para conformar grupo propio, y del 15 al 10% el porcentaje en las provincias en las que se presentan.

Al inicio de cada legislatura, es habitual que los partidos pequeños tengan problemas para sumar los diputados y porcentajes que exige el Reglamento para tener un grupo propio, lo que ha llevado a los grandes partidos en ocasiones a prestar puntualmente alguno de sus diputados. Eso sí, estas maniobras deben contar con el plácet de la Mesa del Congreso, que a su vez depende de la mayoría política que haya en la misma.

Al inicio de esta legislatura, tanto ERC y como Junts no cumplían los requisitos que exige el Reglamento de 1982 y tuvieron que recurrir a préstamos del PSOE y de Sumar: cuatro diputados del PSC ayudaron a los independentistas de Junts y dos de En Comú se sumaron temporalmente a Esquerra. Una vez que la Mesa dio su visto bueno a los grupos aceptando los préstamos, los diputados del PSC y de En Comú regresaron a sus formaciones respectivas.

Y es que tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada voz propia en todos debates y al menos un puesto en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, así como una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. Económicamente, tener grupo propio garantiza percibir más subvenciones y cobrar las ayudas por el 'mailing'.