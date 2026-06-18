El Congreso aprueba la reforma electoral que adapta la ley para que Formentera tenga un senador propio

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para adaptar la normativa a la reciente modificación de la Constitución que reconoce a Formentera como circunscripción electoral propia para la elección de un senador, y lo ha remitido a la Cámara Alta para que se apruebe definitivamente.

La iniciativa, impulsada por el PSOE y tramitada por la vía rápida, modifica los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG para recoger de forma diferenciada las circunscripciones de Ibiza y Formentera, de manera que cada una de ellas elija un representante en la Cámara Alta en las próximas elecciones generales.

Así continúa el proceso iniciado con la modificación del artículo 69.3 de la Constitución, aprobada semanas atrás por el Parlamento balear, que desvinculó a Formentera del 'tándem' electoral que compartía con Ibiza para la elección de senadores.

La nueva configuración exigía, por tanto, adecuar la LOREG, como norma que articula el procedimiento de elección de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), con el fin de garantizar la plena efectividad del mandato constitucional, la coherencia interna del ordenamiento y la regularidad de futuros procesos electorales.

Este cambio legal será remitido ahora al Senado, donde está previsto que sea debatido y aprobado la próxima semana por el Pleno. Con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios, la previsión es que el cambio legal pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que finalice junio.

TODOS LOS GRUPOS, SALVO VOX

La reforma ha conseguido un amplio respaldo entre los grupos parlamentarios, que han coincidido en la necesidad de adaptar la legislación electoral a la reciente modificación constitucional y garantizar que Formentera cuente con representación propia en el Senado. El único partido que ha votado en contra ha sido Vox, como ya hizo con la reforma de la Constitución.

En el caso del PSOE, los socialistas han destacado que la iniciativa responde a un "amplio" consenso alcanzado en Baleares y han reivindicado la singularidad de una isla marcada por la denominada triple insularidad.

Asimismo, han señalado que la reforma corrige una "anomalía democrática" histórica y constituye un reconocimiento "a la identidad, la realidad social y las necesidades específicas de Formentera".

En este sentido, Sumar ha señalado que la isla constituye un referente en ámbitos como la gestión de la presión turística y la protección medioambiental, y ha confiado en que la futura representación propia contribuya a trasladar al Senado los problemas específicos de Baleares.

Por otro lado, los 'populares' han defendido la necesidad de que Ibiza y Formentera cuenten con representación propia en la Cámara Alta para trasladar con mayor eficacia las necesidades derivadas de la insularidad y los problemas específicos que afectan al archipiélago balear.

Durante su intervención, el PP ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en las islas y ha denunciado una falta de atención a sus reivindicaciones. "Ocho años en los que se nos ha impuesto más incumplimientos y más dificultades", han lamentado desde la bancada popular.

En este contexto, los 'populares' han sostenido que la nueva configuración permitirá reforzar la defensa de los intereses de ambas islas en el Senado. "Ibiza y Formentera necesitan senadores propios para tener voces que exijan al Gobierno central aquello que lleva años sin cumplir", han reivindicado.

DOS SENADORES DONDE HABÍA UN ESCAÑO

De esta forma, "se asegura la plena vigencia del principio de seguridad jurídica y se garantiza que la ciudadanía de Ibiza y de Formentera pueda ejercer su derecho de participación política en igualdad de condiciones".

Por todo ello, el texto plantea modificar los artículos 161.2 y 165.2 de la LOREG para incorporar expresamente a Formentera como circunscripción electoral propia y regular la elección del escaño que constitucionalmente le corresponde en el Senado.

En una disposición transitoria, el partido que sustenta al Gobierno puntualiza que la eficacia de la creación de las circunscripciones electorales al Senado por las islas de Ibiza y Formentera quedará pospuesta hasta la convocatoria de las primeras elecciones al Senado que se celebren.