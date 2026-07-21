El Congreso asigna Ortega Smith el escaño que ocupó Ábalos, tras su paso al Grupo Mixto

Archivo - El diputado Javier Ortega Smith. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha asignado ya su nueva ubicación en el hemiciclo a Javier Ortega Smith, quien la semana pasada abandonó el grupo parlamentario de Vox y se pasó al Grupo Mixto, y que, a partir de ahora ocupará el asiento que en su día utilizó el ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Ortega Smith ya había pasado su última etapa en Vox en el 'gallinero' del sector central de escaños del Salón de Plenos, entre el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa, el militar retirado Alberto Asarta, y el diputado por Zaragoza Pedro Hernández, quien, como el ahora diputado del Grupo Mixto, también fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Tras pasar al Mixto, según ha comprobado Europa Press, descenderá una fila y se sentará en la penúltima, junto al pasillo izquierdo del 'quesito' central, sin nadie a su derecha ni tampoco por encima. Debajo tendrá a tres de los seis diputados de Bildu.

Ortega Smith podrá estrenarse en su nueva ubicación este jueves si acude al Pleno extraordinario que se ha convocado en el Congreso para debatir distintos asuntos.

COBRARÁ LO MISMO QUE HASTA AHORA

Al pasar de Vox al Mixto, Ortega Smith seguirá percibiendo prácticamente lo mismo que cobraba actualmente, después de que el grupo de Santiago Abascal le despojara de todas las portavocías que había tenido esta legislatura: la asignación constitucional básica de 3.366,99 euros más la indemnización de 1.032,38 euros que se abona a los electos por Madrid para sufragar su actividad parlamentaria.

Ortega Smith comparte su nuevo grupo con los cuatro diputados de Podemos y los representantes de Bloque Nacionalis Galego (BNG), Coalición Canaria (CC), Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Compromís, que tienen un escaño cada uno.

Pero la previsión de sus nuevos compañeros es tratarle como en su día a Ábalos, que recaló en este conglomerado tras ser expulsado del Grupo Socialista y a quien no cedieron tiempos de intervención ni cupo para la presentación de iniciativas ni le dieron hueco en las comisiones parlamentarias.

SÍ PODRÁ PRESENTAR PREGUNTAS ESCRITAS

Únicamente entró en la Comisión de Peticiones, un órgano que se reúne a puerta cerrada y en el que rara vez se vota, y conservó su derecho de registrar preguntas escritas, que es inalienable de los diputados, pues se puede ejercer de forma individual sin contar con la firma del portavoz del grupo, y que también mantendrá Ortega Smith.

Ábalos recibió el mismo trato que se había dado en la anterior legislatura a Pablo Cambronero, que llegó al Mixto tras abandonar el grupo parlamentario de Ciudadanos, el partido por el que había concurrido a las elecciones. Por eso los integrantes del Mixto le equipararon a un diputado no adscrito, figura que sí existe en corporaciones locales y autonómicas, pero que el Congreso no tiene regulada.

Caso distinto fue el de Àgueda Micó, que desembarcó en el Mixto tras abandonar voluntariamente el grupo de Sumar hace un año, y a quien trataron como una miembro de pleno derecho, reorganizando sus portavocías de comisión y abriéndole el cupo para registrar iniciativas y entrar en el reparto de tiempos de intervención de los Plenos, incluidos los debates con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Mixto, como el resto de grupos, recibe una subvención mensual de 30.346,72 euros, a repartir entre sus miembros, y además se le otorga una subvención variable en función del número de diputados a razón de 1.746,16 euros mensuales por escaño. Ahora esos casi 1.750 euros individuales se asignarán a Ortega Smith, pero, al tratarse de una subvención finalista, sólo servirá para cubrir gastos de su actividad parlamentaria, como pudiera ser contratar un asistente.