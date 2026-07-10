El Congreso avanza en su reforma para facilitar a las minorías tener grupo propio en la próxima legislatura

Archivo - Hemiciclo del Congreso durante el acto institucional. - EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha dado un paso más para reformar su Reglamento con el fin de facilitar que las formaciones minoritarias tengan grupo parlamentario propio, una iniciativa impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG, que este viernes ha superado el trámite de ponencia con el voto en contra del PP y Vox.

La tramitación de esta iniciativa arrancó a finales de mayo cuando el Pleno aceptó debatirla con apoyo del PSOE. En junio, los 'populares' y Vox vieron caer los textos alternativos que presentaron y el próximo martes se debatirá en la Comisión de Reglamento.

El calendario que manejan el PSOE y sus socios es que la reforma quede definitivamente aprobada en el Pleno que la Cámara prevé celebrar el 23 de julio y dejarla así lista para poder aplicarla en el nuevo Congreso que surgirá de las próximas elecciones generales, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

De hecho, una de las enmiendas técnicas introducidas este viernes en la ponencia especifica que la reforma entrará en vigor en la próxima legislatura y que, por tanto, no podrán acogerse a ella los actuales miembros del Congreso.

Lo que buscan las minorías es modificar el artículo 23 del Reglamento de 1982, que establece que para tener grupo propio hay que contar con 15 escaños o, al menos, superar los cinco diputados más un 5% de los votos en todo el país o un 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre.

Con su propuesta, los socios parlamentarios de Pedro Sánchez pretenden rebajar del 5 al 3% el porcentaje de votos a nivel nacional para conformar grupo propio, y del 15 al 10% el porcentaje en las provincias en las que se presentan.

LAS VENTAJAS DE TENER GRUPO

Y es que, al inicio de esta legislatura, tanto ERC y como Junts no cumplían los requisitos que exige el Reglamento de 1982 y tuvieron que recurrir a préstamos del PSOE y de Sumar para poder formar grupo propio. Lo avaló la Mesa del Congreso gracias a la mayoría que conforman PSOE y Sumar, que a su vez habían logrado controlar el órgano de gobierno de la Cámara con los votos de los independentistas catalanes.

Tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada voz propia en todos debates y al menos un puesto en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, así como una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. Económicamente, garantiza percibir más subvenciones y cobrar las ayudas por el 'mailing'.

En sus textos alternativos, el PP y Vox apostaban por dejar como está el requisito de los porcentajes con el fin de acabar con esas prácticas habituales del préstamo puntual de diputados por parte de los partidos grandes para facilitar la conformación de grupos propios a los minoritarios, lo que consideran un "fraude de ley" consentido en distintas legislaturas por la Mesa del Congreso.

ENMIENDAS INADMITIDAS DE PP Y VOX

En sus enmiendas parciales, ambos grupos aprovecharon para incluir otras modificaciones reglamentarias pero sus escritos fueron inadmitidos por la mayoría que suman el PSOE y Sumar en la Mesa de la Comisión de Reglamento con el argumento de que versaban sobre artículos que no tenían que ver con la formación de los grupos parlamentarios.

La misma suerte corrió una propuesta de Vox para forzar a las formaciones independentistas a renunciar a defender sus postulados si quieren contar con grupo parlamentario propio en la Cámara y que, si lo hacen y logran tener grupo pero luego incumplen los compromisos adquiridos para conseguirlo, la Mesa de la Cámara los pueda disolver.

Esta enmienda se inadmitió por entrar en "una contradicción palmaria y evidente con la Constitución" pues, según la jurisprudencia constitucional, "el modelo que se deriva de la Constitución no es el de una democracia militante".

El resto de enmiendas sí pasaron el filtro pero ninguna se ha introducido en el informe de la ponencia y quedan vivas para el debate en comisión. En este contexto, el PP apuesta por poner fin al principio de equidad entre grupos parlamentarios que rige desde 1982 y aplicar el criterio de proporcionalidad a fin de que las subvenciones, los tiempos de intervención y los medios materiales se repartan en función del número de diputados que conformen cada grupo parlamentario.

También plantea modificar el vigente artículo 27 para establecer que cuando el número de componentes de un grupo distinto del Mixto "se reduzca durante el transcurso de la legislatura a menos del mínimo exigido para su constitución", el grupo quede disuelto y sus miembros pasen automáticamente al Mixto. Ahora se contempla la disolución del grupo si sus miembros se reducen "a un número inferior a la mitad del mínimo exigido".

Asimismo, los 'populares' también defienden acabar con la figura del diputado asociado --que aparece en el Reglamento pero apenas se utiliza-- por la que los miembros del Congreso que al arranque de la legislatura no estén inscritos en ningún grupo puedan asociarse a alguno de los que se constituyan para evitar así acabar en el Mixto.

De su lado, Vox aspira a por suprimir el actual artículo del Reglamento que permite pasar de un grupo parlamentario a otro, con excepción del Mixto, durante los cinco primeros días de cada periodo de sesiones. El objetivo de la enmienda es acabar con las cesiones temporales. Los de Santiago Abascal también mantienen otra enmienda para impedir que puedan constituir grupo parlamentario partidos que concurrieran a las elecciones formando parte de una misma coalición.