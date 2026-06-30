El Congreso bautizará con el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba la sala de prensa del palacio, con el rechazo del PP

Archivo - Alfredo Pérez Rubalcaba - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha aprobado este martes, con el voto en contra del PP, dedicar al histórico dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en mayo de 2019, el Escritorio de Prensa situado en el edificio decimonónico del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, uno de los diversos espacios donde suelen celebrarse ruedas de prensa.

Según informaron fuentes parlamentarias, Armengol comunicó desde el inicio de la legislatura su intención de bautizar alguno de las salas del Congreso con el nombre del exvicepresidente, exministro y exsecretario general del PSOE.

Y, finalmente, ha llevado este martes a la reunión de la Mesa, el órgano que tiene la facultad para determinar el nombre de las dependencias del Congreso y donde el PSOE y Sumar suman mayoría, su idea de que el Escritorio de Prensa del palacio se pase a llamar Escritorio Alfredo Pérez Rubalcaba.

Según el escrito de la propuesta de la Presidencia, al que tuvo acceso Europa Press, de esta forma se reconoce a Rubalcaba por haber sido "una de las figuras clave e la historia democrática española y, en particular, de la evolución del parlamentarismo constitucional".

TRAYECTORIA DE RUBALCABA

Diputado de la V, VI, VII, VIII, IX y X legislaturas, Rubalcaba "fue, sin lugar a dudas, uno de los más brillantes oradores del Congreso, llegando a ser portavoz y líder del Grupo Parlamentario Socialista".

El texto también destaca que su trayectoria en el ámbito del Gobierno le convierte en una de las personas que más ha contribuido a mejorar la vida de la sociedad española al ostentar, entre otros cargos, el de ministro de Educación y Ciencia, de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, así como el de portavoz, ministro del Interior y vicepresidente primero.

"Desde sus numerosas responsabilidades", Rubalcaba alcanzó "incontables logros, como el de modernizar el sistema educativo, implantar el carné de conducir por puntos o contribuir de manera decisiva al fin de la banda terrorista ETA", añade.

La previsión es que, a la vuelta del verano, se proceda a inaugurar el espacio con el nuevo nombre y que, de acuerdo con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), se proceda a colocar en el mismo una placa conmemorativa de su figura y elementos que celebren su trayectoria política.