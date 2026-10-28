El Congreso cancela el homenaje a las víctimas de la dictadura, tras el accidente ferroviario

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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha decidido cancelar el acto en memoria de las víctimas del franquismo con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura que tenía previsto celebrar este miércoles, tras el accidente ferroviario que ha tenido lugar en la provincia de Toledo, según han informado fuentes parlamentarias.

La Cámara Baja ha tomado esta decisión poco después de tener conocimiento del siniestro que ha tenido lugar en Urda (Toledo), donde un AVE ha chocado contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla, provocando, al menos, diez fallecidos.

El Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura se conmemora cada 31 de octubre, y esta vez se iba a hacer por primera vez sin los cuadros de presidentes de las Cortes franquistas, que han sido retirados de la Galería de Presidentes del Congreso, en virtud del acuerdo alcanzado por la mayoría que sumar PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso.