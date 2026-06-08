El Congreso confirma la sanción de tres meses de suspensión a Bertrand Ndongo

Bertrand Ndongo (i) y Vito Quiles (d) participan de forma telemática en la mesa '¿Por qué es importante defender la libertad de expresión en las redes sociales?'en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, ha acordado este lunes retirar la acreditación de prensa durante tres meses al activista político Bertrand Ndongo, por interrumpir una rueda de prensa de Sumar haciendo caso omiso a las advertencias de los organizadores. Es la máxima sanción propuesta por el letrado instructor, que sugería aplicar atenuantes que han sido desechados.

En su última reunión, el órgano de Gobierno que preside la socialista Francina Armengol ya acordó imponer una sanción de tres meses al 'influencer' político Vito Quiles, pero dejó abierto el expediente de Ndongo, que trabaja para la web 'Periodista Digital', dándole 15 días para que presentase sus alegaciones antes de la resolución definitiva.

Eso sí, ambos ya estaban cautelarmente por la acumulación de denuncias en su contra --ocho a Vito Quiles y tres a Ndongo-- presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y por el PSOE, Sumar y Podemos.

EL LETRADO PROPUSO APLICAR ATENUANTES, PERO SE DESECHÓ

En su informe, el instructor consideraba probado que Ndongo alteró el desarrollo normal de la rueda de prensa del 25 de noviembre de 2025, al realizar preguntas sin que se le hubiese dado el turno de palabra, pero planteó la posibilidad de aplicarle un atenuante porque la rueda de prensa pudo continuar, pese a su interrupción.

Con todo, el letrado sostenía que estas conductas de Ndongo constituirían dos infracciones graves y, conforme al Reglamento del Congreso recientememte modificado, planteaba imponerle una sanción de entre 11 días y tres meses.

Y la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, ha escogido la máxima pena de las posibles al no considerar atenuada la gravedad de los hechos. Pese a sus alegaciones, a las que se ha dado respuesta, el órgano de gobierno de la Cámara Baja mantiene su posición inicial de sancionar a Ndongo retirándole su acreditación de prensa durante tres meses, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

La misma sanción se impuso a Vito Quiles, que trabaja para Estado de Alarma (EDATV), por haber grabado con su móvil y difundido en redes sociales unas imágenes del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en dependencias parlamentarias sin contar con la correspondiente autorización.