El Congreso da luz verde a la comisión de investigación sobre la dana, con el voto en contra de PP y Vox

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre que dejó 228 muertos y asoló la provincia de Valencia, una iniciativa impulsada por Sumar, ERC, Junts y Podemos, que ha recibido el apoyo de PSOE, Bildu, PNV, CC y BNG. En contra han votado el PP y Vox, mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha preferido abstenerse.

La continuidad al frente de la Generalitat presidente Carlos Mazón ha sobrevolado el debate en el Pleno, con constantes apelaciones a la cúpula del PP para que fuerce su dimisión, sobre todo tras haber constatado la jueza de Catarroja que instruye el caso que podrían haberse evitado muertes si las autoridades autonómicas hubieran alertado antes a la población.

"Mazón carga con 228 muertes sobre su espalda, pero ustedes son los cómplices máximos de esas muertes porque son facilitadores de que un presidente criminal siga enfrente de mi país", ha sentenciado la diputada de Compromís, Águeda Micó, quien ha acusado al PSOE de haber retrasado el debate sobre esta comisión y de negarse a apoyar una moción de censura contra Mazón.

La réplica se la ha dado la socialista Marta Trenzano que, pese al apoyo del PSOE a la comisión de investigación, ha precisado que "las responsabilidades políticas, ante la ausencia de liderazgo en el PP de Feijóo y su complicidad mostrada con Mazón, deben dirimirse en las urnas".

BULOS MANUFACTURADOS EN GÉNOVA

Además, ha mostrado su temor a que "Mazón aguantará para asegurarse dos años de sueldo, a razón de 75.000 euros anuales si llega hasta julio y 15 años de sueldo en el caso que agote la legislatura. La miseria política tiene un nombre, Carlos Mazón", ha aseverado, antes de apostillar que "no existe semántica suficiente para escribir tanta aberración" como la que ha supuesto la estrategia del PP en este asunto, a su juicio, plagada de "bulos manufacturados en los despachos de Génova".

Los impulsores de la iniciativa han defendido la necesidad de depurar responsabilidades políticas, dar voz a los afectados e impulsar medidas para que no vuelva a ocurrir una tragedia similar, empezando por asumir las consecuencias del cambio climático y repensar el urbanismo en esas zonas, entre otras cuestiones.

"Queremos que todo el que haya incurrido en una negligencia rinda cuentas para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades con un debate sereno y alejado del partidismo", ha enfatizado la portavoz adjunta de ERC, Teresa Jordà. Desde Junts, Isidre Gavín ha exigido determinar las responsabilidades de "quien actuó tarde y mal y no asumieron sus responsabilidades ni antes ni ahora".

MAZÓN NO PODRÁ MENTIR EN EL CONGRESO

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha señalado a Mazón como "responsable último" de esa gestión "que llevó a la muerte a 224 personas que no iban a morir igual". "El apoyo cerrado que hoy exhiben PP y Vox para salvar a Mazón pronto se les va a volver en contra", ha avisado, dando por hecho que el Congreso citará al presidente valenciano que "no podrá mentir impunemente".

Desde Bildu, Mikel Otero, que acumula 15 años como profesional de emergencias, ha incidido en que la prevención es crucial. "No hay sistema de atención de emergencias, ni unidad militar de emergencias, ni declaración de emergencia nacional, ni nada que permita parar el primer golpe de un fenómeno extremo si no se toman las decisiones a tiempo y desde la cercanía, y si no hay una población alertada y preparada", ha comentado.

La posición del PP la ha defendido la secretaria general del Grupo Popular, Macarena Montesinos, que ha intentado rebatir la "sarta de barbaridades y falacias" que ha achacado a quienes apoyan la comisión descargando toda la responsabilidad en el Gobierno central y reproduciendo los argumentos esgrimidos durante esta semana por su partido. "Les recuerdo que fueron quienes aprobaron la ley criminal de la huerta, la que llenó de basura el barranco del pollo, ocasionó la riada y tantas pérdidas humanas", ha dicho a los socialistas.

Obviando los mensajes de presión para que aparten a Mazón, Montesinos ha remarcado que la gestión de la Generalitat debe fiscalizarse en las Cortes Valencianas y que la labor de las Cortes Generales se controlar al Gobierno. Por eso, ha puesto en valor la comisión sobre la dana que el PP ha activado en el Senado. "Ustedes no buscan la verdad, están en el rédito político", ha zanjado.

Por su parte, el diputado de Vox por Valencia Ignacio Gil Lázaro ha reiterado que Mazón tiene que irse "inmediatamente" pero "al día siguiente de que se vaya Sánchez", al que ha achacado una "inacción criminal premeditada" por no haber decretado el estado de emergencia nacional tras la riada.