Diana Morant avanza que el PSOE pedirá llamar a Feijóo a la comisión del Congreso sobre la dana

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha avanzado este jueves que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "tendrá que ser llamado a todas las instancias" necesarias para poder determinar entre otras cosas, si habló o no con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día 29 de octubre por la tarde, confirmando así que la intención del PSOE es citarle en la comisión que va a crear el Congreso sobre la gestión de la dana.

Así lo ha adelantado la también ministra de Ciencia en declaraciones en el Congreso, justo después de que el Pleno aprobara la apertura de esa investigación. La previsión es que este órgano se constituya en las próximas semanas y se abra un plazo para que los grupos propongan comparecientes.

Tras recordar que el PSOE también está personado en la causa judicial abierta en Catarroja y que se plantean cita a Feijóo en todas las instancias que estimen oportunas, la ministra ha hecho hincapié en la necesidad de aclarar las "muchas versiones" que ha dado Mazón sobre lo que pasó aquella tarde.

"Pero también hay muchas versiones que se han dado por otros dirigentes del PP sobre lo que pasó o no pasó y unas y otras no coinciden", ha apostillado. Así, ha indicado que, mientras Feijóo "se plantó en Valencia" y "dijo que había estado permanentemente informado de toda la situación de crisis por parte del señor Mazón", éste aun no ha aclarado dónde estuvo esa tarde.

O FEIJÓO O MAZÓN MIENTEN

A su juicio, hay "muchas versiones", pero "ninguna prueba", pues en la relación de llamadas de mazón no hay ninguna a Feijóo. "Por tanto, uno de los dos miente", ha recalcado, antes de preguntarse de qué pudieron haber hablado Mazón y Feijóo cuando la gente ya se estaba "ahogando".

Por ello, sostiene que "seguramente el señor Feijóo también tendrá que ser llamado a todas las instancias para que nos cuente cómo aquella tarde el señor Mazón lo mantuvo constantemente informado si el señor Mazón lo niega tácitamente".

Para Morant, la comisión de investigación del Congreso es "la única" con la que pueden garantizar "el rigor y el conocimiento de la verdad", y por ello aprovecharán para "exigir cada ticket, cada factura, que venga cada uno de los responsables a dar cuentas".