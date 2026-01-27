El Congreso debate si obliga a comparecer esta semana a Sánchez y ocho ministros

Archivo - Fachada principal de la sede del Congreso, con la Puerta de los Leones - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones, debatirá este martes si cita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a ocho de sus ministros para que rindan cuentas en lo que resta de semana sobre diversos asuntos. La reunión empezará por la tarde aunque las votaciones tendrán lugar el miércoles.

Los 'populares' tenían solicitada la presencia del presidente del Gobierno para que hable sobre la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela y los casos de corrupción que le rodean, que son los dos asuntos incluidos en el orden del día de la Diputación.

Pero, además, el PP pretendía que Sánchez acudiera esta semana ante el Pleno del Congreso por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) --que dejó 45 fallecidos--, si bien el presidente replicó el pasado viernes pidiendo comparecer 'motu proprio' para hablar de este tema, así como de los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado en las últimas fechas.

SÁNCHEZ, EL 11 DE FEBRERO EN EL CONGRESO

Y este lunes Moncloa anunció que el presidente comparecerá por los últimos accidentes ferroviarios --también el acaecido en Girona, en el que murió el maquinista-- el próximo 11 de febrero, ya en periodo ordinario, y no antes de que acabe enero, que era cuando el PP quería verle por el Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

Además de Sánchez, la formación que capitanea Alberto Núñez Feijóo reclama la presencia en la Cámara Baja de ocho de los ministros (Hacienda, Interior, Ciencia, Igualdad, Vivienda, Transportes, Sanidad y Justicia) para que den cuenta, entre otros asuntos, de los acuerdos en materia de financiación autonómica, de los casos de acoso sexual cometidos presuntamente por cargos del actual Gobierno, del problema de la vivienda o de la actual situación económica del país.

Cada de una de las peticiones derivará en un debate entre los grupos y se someterá a votación en la Diputación Permanente, un órgano que refleja la representación que cada uno de ellos tiene en el Pleno de la Cámara. Es por ello que se prevé que el PSOE y Sumar, socios en el Gobierno, puedan encontrarse con dificultades para sortear las comparecencias teniendo en cuenta que tienen una mayoría parlamentaria en contra.

Aquellas solicitudes de comparecencia que salgan adelante deberían sustanciarse esta semana, antes de que termine enero, puesto que el lunes 2 de febrero ya arranca el periodo ordinario de sesiones.

En concreto, el PP aspira a que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca en la comisión del ramo para informar de los acuerdos sobre financiación autonómica suscritos por el Gobierno con el "inhabilitado y condenado por malversación" Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana (ERC), y que, a juicio de los 'populares' "afectan gravemente" al modelo territorial y fiscal, "poniendo en juego" la igualdad entre españoles.

También reclaman la presencia de Montero para que dé cuenta de las medidas que piensa poner en marcha el Ejecutivo para hacer frente a las "graves" dificultades económicas que sufren las familias españolas, lo cual, dicen, se traduce en unos datos de pobreza "incompatibles" con el "triunfalismo" económico del Gobierno.

A MARLASKA, POR LA OBLIGATORIEDAD DE LA BALIZA V16

Además, el PP pretende que el ministro del Interior, Fernando Grandes Marlaska, hable en la comisión correspondiente sobre la obligatoriedad de la baliza V16 en España; que su colega de Vivienda, Isabel Rodríguez, haga lo propio sobre las medidas que está adoptando para contener los precios del alquiler y la compraventa de vivienda en España; y que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dé cuenta del "desconcierto, colapso e incluso caos" que está generando la implantación de los tribunales de instancias y de las oficinas de justicia.

Asimismo, los 'populares' quieren ver por el Palacio de la Carrera de San Jerónimo a la titular de Igualdad, Ana Redondo, para que informe de los casos de acoso sexual a mujeres producidos "en el entorno de La Moncloa, presuntamente cometidos por cargos del actual Gobierno del PSOE".

El PP también busca que la ministra de Ciencia, Diana Morant, informe al Congreso de las razones del cierre de las Unidades de Diagnóstico Molecular, Cáncer Familiar y del Programa de Terapias Experimentales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y que la de Sanidad, Mónica García, se pronuncie sobre los "graves incumplimientos" de los plazos establecidos en la orden de convocatoria del MIR.

También se debatirá la petición de comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para que informe, entre otros asuntos, sobre el plan de choque ferroviario, el plan de atención urgente a los pasajeros y el protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria, así como los criterios de puntualidad de Renfe. En el caso de Puente, que también pidió comparecer por los accidentes, acudirá finalmente el jueves al Senado.