El Congreso se encargará de redactar un estatuto jurídico sobre personas desaparecidas

Archivo - Comparecencia en el Congreso de Paco Lobatón, presidente de la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSDGlobal - GRUPO SOCIALISTA - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha aprobado este martes con los votos a favor de PP, PSOE, Sumar, Bildu, PNV y UPN y la abstención de Vox, ERC y Junts la creación de una subcomisión encargada de elaborar de un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente, en el seno de la Comisión de Interior.

Los trabajos de la subcomisión se centrarán, entre otras cuestiones, en determinar el marco legislativo que afecta a las personas desaparecidas en España y las modificaciones legales necesarias; recuperar iniciativas y propuestas previas; recabar aportaciones del Tercer Sector Social, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y de las administraciones públicas, así como de la Abogacía y la Psicología; y elaborar una propuesta de Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente.

La subcomisión redactará un informe con conclusiones sobre las medidas a tomar para la elaboración de ese Estatuto, podrá celebrar comparecencias y solicitar documentación, y contará con un plazo máximo de seis meses desde su constitución para presentar sus conclusiones a la Comisión de Interior.

UN PROBLEMA QUE TRASCIENDE FAMILIARES Y ALLEGADOS

En la exposición de motivos de la iniciativa del PSOE, recogida por Europa Press, señala que la desaparición de una persona afecta no solo a quien desaparece, sino también a sus familiares y allegados, y añade que los problemas que surgen cuando una persona desaparece sin causa aparente son de orden psicológico, jurídico, administrativo, social y económico.

El texto recuerda que en 2010 el Congreso declaró de forma unánime el 9 de marzo como Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, y que tres años después se creó una Comisión Especial en el Senado para estudiar esta problemática, concluyendo que debía tratarse de forma global como una política de Estado.

Asimismo, un decreto de 2017 incluyó el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, y después se han impulsado planes estratégicos en esta materia y que el protocolo policial de actuación ante desapariciones ha sido actualizado recientemente en una instrucción.

No obstante, el PSOE en su iniciativa considera que quedan iniciativas importantes por abordar, como dotar de un estatus jurídico a las víctimas, tanto directas como indirectas, de las desapariciones. Y recuerda la intervención de Paco Lobatón, presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDGlobal, en la Comisión de Interior en 2025 para solicitar que el borrador del Estatuto deje de ser un proyecto y se tramite como ley.