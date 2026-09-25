El Congreso estudiará si expedienta y suspende a la diputada del PP que mostró un bote de gas pimienta

La diputada del PP, Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso tiene previsto estudiar el próximo martes si abre un expediente, que podría acabar en su suspensión temporal como diputada, a la portavoz del PP en la Comisión de Interior, Ana Vázquez que mostró un bote de gas pimienta el pasado miércoles en el hemiciclo.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias uno de los puntos del orden del día de órgano de gobierno de la institución, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, prevé la discusión sobre un eventual acuerdo para la aplicación del artículo 101 del Reglamento del Congreso.

Ese fue el precepto que invocó la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, cuando reprendió a Vázquez por haber exhibido el citado bote durante una pregunta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para echarle en cara que, según ella, los menores en Ceuta están recurriendo a estos instrumentos para defenderse desde la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado mes de julio.

"Invocado por la Presidencia de la Cámara el artículo 101 del Reglamento del Congreso en la sesión del pasado día 23 de septiembre de 2026 en relación con el comportamiento de una señora diputada, corresponde a la Mesa, en su caso, formular propuesta en relación con el inicio del procedimiento para proceder a la suspensión temporal en su condición de diputada al amparo de lo dispuesto en el citado artículo", reza el orden del día de la Mesa.

Armengol mencionó este artículo, que impide exhibir armas en sede parlamentaria, para pedir a la diputada que saliera del Salón de Plenos y entregara a la Policía un objeto que está recogido como tal en Registro de Armas.

LA SUSPENSIÓN SE VOTARÍA EN EL PLENO EN SESIÓN SECRETA

En concreto, este precepto reglamentario contempla la suspensión temporal de la condición de diputado de quien "portare armas dentro del recinto parlamentario", una decisión que, en todo caso, debe ser adoptada por el Pleno en sesión secreta.

Fuentes parlamentarias precisan que, en el caso de imponerse una sanción a Ana Vázquez, esta podría ir desde el apercibimiento hasta la suspensión temporal en su condición de diputada. Y si la Mesa considerase que su comportamiento fuera constitutivo de delito, la deberá pasar "el tanto de culpa" al órgano judicial competente.

Tras dos llamadas al orden de Armengol y el aviso de que una tercera supondría su expulsión del resto de la sesión plenaria, Vázquez salió del hemiciclo, pero no fue directamente a entregar el bote a la Policía, sino que, pese a que había afirmado que estaba vacío, se lo entregó a un trabajador del Grupo Popular para que se asegurara de que no quedaban restos de su contenido.

Poco después la Policía precintó varias dependencias del Congreso, incluyendo una de las cafeterías, al detectarse gas pimienta procedente supuestamente de un spray vaciado en un baño, y varias personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos de la Cámara.