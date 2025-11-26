El Congreso insta a acabar con homenajes a etarras pese al rechazo de PSOE y Sumar, que lo ven reprobable pero no delito

Archivo - Fachada principal de la sede del Congreso, con la Puerta de los Leones - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) - La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro (UPN) para poner fin a los homenajes públicos a miembros de ETA, al contar con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de PSOE y Sumar, quienes han alegado que no todo lo reprobable es delito.

El diputado de UPN en la Cámara Baja, Alberto Catalán, pedía en su proposición no de ley que el Congreso condenara "todos" los actos de "apoyo o enaltecimiento" del terrorismo que reivindican a ETA y los homenajes a sus terroristas y asesinos presos que se vienen realizando, "especialmente en los meses de verano", como asegura que ha sucedido este 2025.

Asimismo, el texto de los regionalistas navarros instaba al Gobierno a comprometerse a trabajar en la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA, "evitando humillaciones y ataques a su memoria, estableciendo medidas para sancionar y terminar con los actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a los terroristas".

Tras preguntarse por qué el Gobierno sigue mirando "para otro lado", el diputado de UPN ha llamado a elegir entre víctimas y verdugos. "Votar en contra es ponerse del lado de los verdugos", ha llegado a decir.

HAN CAÍDO EN PICADO

La iniciativa de UPN no ha contado con el respaldo el PSOE y Sumar --ni tampoco PNV y EH Bildu, que han participado sólo en la votación--, remitiéndose a las resoluciones judiciales que no castigan penalmente este tipo de actos de enaltecimiento del terrorismo. Ambos partidos han apuntado que no todo lo reprobable, como son los homenajes a etarras, es delito.

El portavoz socialista de Interior, David Serrada, ha justificado su rechazo en que el texto presentado no ayuda a buscar "una solución efectiva", porque la mayoría de las denuncias contra este tipo de homenajes se archivan y porque la política de seguridad no se construye con "generalizaciones sino con rigor". Así, ha destacado que mientras que en 2018 hubo 38 'ongi etorris', en 2023 y 2024 se contabilizaron cero.

"Los homenajes de etarras han caído en picado, ya está bien de fomentar problemas que no existen", ha añadido el portavoz de Sumar y diputado de IU, Enrique Santiago, quien ha denunciado no sólo los 'ongi etorris' a etarras sino los homenajes a la dictadura franquista. La iniciativa de UPN, ha dicho Santiago, sólo condena una violencia, no la otra.