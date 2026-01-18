El Congreso interroga por segunda vez al ex jefe de Gabinete de Mazón por su papel en la gestión de la dana

Archivo - José Manuel Cuenca, ex jefe de Gabinete de Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que costó la vida a 230 personas en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 interrogará por segunda vez este martes a José Manuel Cuenca, que fue jefe de Gabinete del expresidente valenciano Carlos Mazón, y el mismo día recibirá también al que fuera secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa penal por la riada.

Este órgano acordó citar a estas dos personas el pasado 15 de diciembre, justo después de la comparecencia que protagonizó la exconsellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias Salomé Pradas, la otra investigada por la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción del caso.

Los comisionados decidieron volver a llamar a Cuenca para que dé cuenta de las contradicciones entre las afirmaciones que ofreció en su comparecencia del pasado 24 de noviembre y la información que se conoció después, a raíz de difundirse los Whastapp que intercambió con Pradas y que, según él, están "descontextualizados".

El día de la tragedia Pradas intercambió mensajes tanto con el entonces presidente autonómico como con Cuenca, pero los de este último, que sigue colaborando con Mazón en su oficina de 'expresident', no han podido recuperarse, pese al intento del juzgado, porque reseteó su tarjeta SIM.

Durante la mañana del 29 de octubre de 2024, Pradas informó a Mazón de que ya había habido rescates e intervenciones, de que estaba en comunicación con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y de que lo más preocupante a esas hora era la Ribera Alta, el Barranco del Poyo y el Río Magro. Ya a las 14.11 horas, minutos antes de que Mazón acudiera a El Ventorro a comer con la periodista Maribel Vilaplana, la consellera le informó de que el temporal se complicaba en Utiel.

"SALO, DE CONFINAR, NADA"

Este último dato se lo trasladó Pradas también a Cuenca en otro mensaje de las 14.25 y a las 16.28 ya le alertaba de un fallecido en esa localidad, una información a la que él no contestó. Eso sí, le informó de que igual iba con Mazón al 112 sobre las 19.00 y, ya cerca de las 20.00, le pidió a la exconsellera que no confinara a la población, pese a que ella le decía que la cosa estaba "muy muy mal" y había muchos "desbordamientos"

Después, ante la jueza, Cuenca negó haber dado instrucciones a Pradas de parte del expresident y aseguró que los WhatsApps aportados por la exconsellera estaban "descontextualizados".

CAREO CUENCA-PRADAS

El pasado 12 de enero, en un careo con Cuenca ante la jueza, Pradas explicó que veía en Cuenca "una extensión" del expresident y achacó sus mensajes en contra de un posible confinamiento a que había hablado con Mazón o bien con otro sus colaboradores, el ex secretario de Presidencia Cayetano García Ramírez.

La exconsellera también defendió que aquella mañana, tras sus conversaciones con Mazón, el presidente dejó de estar localizable, Cuenca le manifestó que estaba "de actos" y que le fuera informando a él. Pero, dado el cariz que estaba tomando la situación, Pradas intentó hablar directamente con Mazón aunque no lo logró hasta casi las 20 horas.

Por eso, a las 19.43 habló con García Ramírez para tratar del posible confinamiento de la población por el peligro que había con la presa de Forata y "se quedó en hacer la consulta a la Abogacía". Cuando Cuenca el mandó un mensaje diciendo "Salo, de confinar, nada", ella le aclaró que la Ley de Emergencias sí amparaba el confinamiento.

En el careo, el ex jefe de Gabinete de Mazón dijo que la preocupación sobre un eventual confinamiento era exclusivamente suya y que el propio García Ramírez le había expresado dudas sobre esta medida y que no había dado a Pradas ninguna orden.

ARGÜESO ALERTÓ DE DESBORDAMIENTOS CERCA DE LAS TRES DE LA TARDE

En la sesión vespertina de la comisión de investigación del Congreso comparecerá el martes el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, quien el pasado mes de abril relató ante la jueza que aquel día no supo que los bomberos forestales que vigilaban el barranco del Poyo se habían retirado, pues el entonces jefe de Bomberos José Miguel Basset no le informó de ese movimiento.

También explicó que Mazón no fue convocado al Cecopi, que no tenía por qué ir, y que la dirección de la emergencia la llevaron Pradas y Bernabé. A las 14.44 del día de autos Argüeso envió un mensaje a la vicepresidenta valenciana Susana Camamero reconociendo que los barrancos estaban "a punto de colapsar".