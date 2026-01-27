El Congreso llama al orden a un diputado de Vox que tacha de "asesino" al Gobierno por el accidente de Adamuz

Archivo - El secretario general del grupo parlamenmtario de VOX, José María Figaredo, en una sesión plenaria - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha llamado al orden al secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, por llamar "asesinos" a los miembros del Gobierno de coalición al culparles del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 45 personas.

Al final de su intervención en el Pleno del Congreso sobre el decreto ley del 'escudo social', Figaredo ha acusado al Gobierno de traer "la ruina y la vergüenza" al España y les ha instado a dimitir "de una vez" y ponerse "a disposición judicial". "¡Asesinos!", ha remachado desde la tribuna del hemiciclo.

Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión, le ha pedido que retirase tal acusación, pero Figaredo no le ha hecho caso insistiendo en que "la corrupción mata". Ante esa situación, el vicepresidente le ha llamado al orden y ha anunciado que retirará el improperio del Diario de Sesiones.

"VA DE MALOTE PORQUE NO TIENE ARGUMENTOS"

La siguiente oradora, la diputada socialista Elisa Garrido se ha referido al incidente recordando que el Congreso debe ser "el templo de la palabra" y tachando de "maleducado" al diputado de Vox.

"Va de malote porque no tiene argumentos --ha replicado--. Cuanto más eleva el tono un diputado, menos argumentos tiene. Y usted es la mayor exponente de esa falta de argumentos".