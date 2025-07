El Congreso pagó más de 560.000 euros a Ábalos en cuentas del PSOE y más de 70.000 en cuentas propias

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados pagó al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos 563.719,42 euros en cuentas tituladas por el PSOE y su grupo parlamentario y otros 70.137,39 euros en cuentas a nombre del ex dirigente socialista entre 2014 y 2024, según consta en la información que la Cámara Baja ha enviado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ante la "falta de sintonía" que éste apreció en los datos recabados de Hacienda y cuentas bancarias.

Entre la información remitida por la Cámara Baja al Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, se incluye un "resumen de domiciliación de nóminas" donde se refleja en cada uno de esos años la "cantidad líquida a percibir", la "cuenta de ingreso", el "banco receptor" y la "fecha aproximada de ingreso".

Las "cuentas de ingreso" no aparecen tituladas porque, según ha explicado el Congreso al TS, "el abono de las retribuciones y otros pagos a los diputados no se condiciona a la presentación de un certificado acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria", por lo que no dispone de ese dato.

Sin embargo, las cuentas bancarias identificadas por la sede legislativa como destinatarias de esos ingresos sí aparecen tituladas en dos informes confeccionados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: uno del 17 de marzo sobre el patrimonio de Ábalos y su hijo Víctor; y otro del pasado 8 de julio donde informaba al alto tribunal de ese aparente desajuste en los datos.

Así, conforme al análisis realizado por Europa Press de toda esta información, el Congreso ingresó en cuentas que la UCO identifica como tituladas por el PSOE y su grupo parlamentario 563.719,42 euros, mientras que abonó 70.137,39 euros en cuentas que la Guardia Civil atribuye a Ábalos.

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press explican que la mecánica habitual es que las nóminas del diputado vayan a las cuentas del partido y al parlamentario se le pague directamente desde Congreso las dietas por viajes y conceptos similares. Del dinero recibido de la Cámara Baja, se detrae la aportación voluntaria al PSOE de cada diputado y, el monto restante, se paga al parlamentario a través del partido, precisan las fuentes.

UNA DÉCADA DE NÓMINAS DOMICILIADAS

En 2014 y 2015, por ejemplo, el Congreso ingresó todas las nóminas de Ábalos en una cuenta titulada por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales en el Banco Santander: 63.682,89 y 66.831,10 euros, respectivamente.

En 2016, en cambio, los 40.327,27 euros correspondientes a los meses de enero a junio fueron a esa misma cuenta, pero en julio otros 5.220,68 euros se ingresaron en una cuenta titulada por el PSOE en CaixaBank y 1.050 euros en una del propio Ábalos. Por los meses de agosto y septiembre, el Congreso pagó un total de 11.767 euros en esta última cuenta del PSOE. Y, en octubre, otros 5.359,40 en dicha cuenta del partido y 750 en una de Ábalos. Por noviembre y diciembre fueron 14.302,26 en esa cuenta del PSOE.

Durante 2017, todas las nóminas fueron domiciliadas en la cuenta titulada por la formación política en CaixaBank (70.225 euros), misma cuenta en la que se abonaron las de 2018 (31.486,25), excepto dos ingresos de junio por un total de 705,26 euros que se hicieron a una cuenta de Ábalos. Los años 2019, 2020 y 2021, todas la nóminas fueron abonadas en la cuenta del PSOE: 14.441,17, 27.277,48, y 49.499,87 euros, respectivamente.

En los años siguientes también hubo domiciliaciones en cuentas del partido y del que fuera su secretario de Organización. En 2022, constan 76.309,11 euros ingresados en la cuenta del PSOE de CaixaBank y 120 euros pagados en noviembre a Ábalos. En 2023, el Congreso abonó 75.569,68 en la cuenta del PSOE y otros 120 euros al ex ministro en abril.

Ya en 2024, fueron 11.420,26 euros en la cuenta del PSOE y 67.392,13 euros --nóminas de marzo a diciembre, cuando abandonó el grupo socialista por el 'caso Koldo' y se integró en el Grupo Mixto del Congreso-- al diputado.

Con todo, el Congreso ingresó 170.841,26 euros en la cuenta titulada por el grupo socialista, mientras que los 392.878,16 euros restantes fueron abonados en las cuentas del PSOE, a lo que se suman las aportaciones directas a Ábalos.

EL CONGRESO DA LA MISMA CIFRA QUE HACIENDA

Cabe recordar que el instructor del 'caso Koldo' en el TS, el magistrado Leopoldo Puente, pidió información al Congreso después de que la UCO le indicara --en ese oficio del pasado 8 de julio-- que, conforme a los datos de Hacienda, la Cámara Baja pagó a Ábalos en retribuciones, dietas u otros conceptos entre 2014 y 2024, ambos inclusive, un total de 751.421,57 euros, mientras que sus cuentas reflejaban ingresos de sede legislativa por 79.841,74 euros en ese mismo periodo.

De la documentación entregada por el Congreso al Supremo, también se desprende que pagó a Ábalos 751.421,56 euros en esa década en concepto de retribuciones de rendimientos del trabajo y de otras rentas y dietas exentas.

En la misma línea, la UCO señaló a Puente, en base a esa misma información de Hacienda, que en esos años Ábalos hizo donaciones al PSOE por 44.729,29 euros, pero que "igualmente en los productos bancarios solo existe constancia de pagos al PSOE desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, por un monto total de 8.471,36 euros".

A este respecto, el PSOE explicó que existen dos vías de ingreso distintas para las donaciones que recibe el partido, una que realiza directamente el diputado y otra a través del Grupo Parlamentario.