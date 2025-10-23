El Congreso se prepara para acoger una exposición fotográfica por el primer aniversario de la dana

Archivo - Escombros acumulados por la DANA, a 6 de noviembre de 2024, en Aldaia, Valencia. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, inaugurará el próximo lunes una exposición fotográfica en la Cámara Baja con motivo del primer aniversario de la dana que asoló parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y que dejó más de 220 víctimas.

Según han detallado fuentes parlamentarias a Europa Press, se trata de una muestra de fotoperiodismo con imágenes tomadas en los días posteriores a la catástrofe en las zonas afectadas y que se expondrá en el Vestíbulo de la Reina del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

En este caso, el Congreso actúa de anfitrión, pues la exposición ha sido comisionada por la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y la Unió de Periodistes Valencians, que han sido los encargados de seleccionar la fotografías.

MUESTRA ITINERANTE

Además, se trata de un proyecto itinerante que después se expondrá en otras instituciones, aunque el calendario aún está por concretar.

La muestra se inaugurará dos días antes del primer aniversario de aquel fatídico 29 de octubre y la semana previa a que más de una docena de víctimas de la dana comparezcan ante la comisión de Congreso encargada de investigar todo lo relacionado con la catástrofe.