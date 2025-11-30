El Congreso prepara el Día de la Constitución contando con el 'plante' habitual de los socios de Sánchez

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, interviene durante el acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Nov.

El Congreso está ultimando los actos institucionales del 6 de diciembre con motivo del cuadragésimo séptimo aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, una ceremonia en la que se volverá a repetir la ausencia de los aliados de investidura del presidente Pedro Sánchez, esto es, de ERC, Bildu, Junts, PNV y BNG.

Este año, el cumpleaños de la Carta Magna estará marcado por una intensa actualidad política y judicial para el Gobierno tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García o la reciente ruptura con Junts, que deja a Sánchez con una mayoría absoluta en contra.

Así quedó demostrado esta misma semana con el rechazo del Pleno del Congreso a la senda de déficit promovida por el Ministerio de Hacienda, paso previo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El evento de conmemoración de la Constitución, que se celebrará en el Salón de Pasos Perdidos, arrancará con el discurso de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que estará acompañada por el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, y los representantes de las más altas instituciones del Estado.

LOS TRES PODERES DEL ESTADO

Por parte del Poder Judicial se espera la presencia de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y está en duda la presencia de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que se examina en el Congreso el día 4 y debe cumplir aún algunos trámites.

En nombre del Ejecutivo se espera la presencia del presidente, Pedro Sánchez, y buena parte de sus ministros, y habrá representación de parlamentarios de PSOE, PP y Sumar.

Quienes sí se han borrado, de nuevo, de esta ceremonia conmemorativa son los aliados de investidura, ERC, Junts Bildu, PNV y BNG, según confirmaron a Europa Press fuentes de estos partidos. Este año tampoco se espera la asistencia de Vox, pues tal y como recordaron recientemente, no acudirán a ningún acto oficial en el que "no puedan coger un micrófono y denunciar la acción criminal y corrupta del Ejecutivo".

VOX NO QUIERE COINCIDIR CON SÁNCHEZ

De hecho, Vox no participó ya el pasado día 21 del acto que el Congreso celebró por el quincuagésimo aniversario de la reinstauración de la Monarquía, plantando así a los Reyes, que lo presidieron junto a sus hijas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía.

Y los días 12 y 13 de diciembre, el Congreso se abrirá a los ciudadanos en una nueva edición de las Jornadas de Puertas Abiertas con las que se pondrá fin a los actos de aniversario de la Constitución.