El Congreso prepara la retirada definitiva de la acreditación de prensa a Vito Quiles tras acumular varias infracciones

Archivo - El 'influencer' político Vito Quiles, en unl acto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso se prepara para aprobar la retirada definitiva de la acreditación de prensa al 'influencer' político Vito Quiles tras haber acumulado varios expedientes por infracciones consideradas graves.

Vito Quiles, que fue candidato en la lista europea de 'Alvise' Pérez y que participó en un acto de cierre de campaña del PP de Aragón, ya fue sancionado el pasado mes de mayo con tres meses de retirada de la acreditación por haber incurrido en una doble infracción grave al grabar y publicar en redes sociales unas imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria sin contar con la correspondiente autorización.

La retirada provisional de la credencial de prensa fue adoptada por los representantes del PSOE y de Sumar en la Mesa del Congreso, ya que el PP se opuso a la reforma reglamentaria que abrió la puerta a promover este tipo de expedientes.

Desde entonces, la Cámara ha venido instruyendo otros expedientes derivados de denuncias presentadas en su mayoría por grupos políticos y, en algún caso, por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

A Quiles, que trabaja para el diario digital 'Estado de Alarma', tenía pendiente al menos media docena de denuncias que fueron avaladas por el Consejo Consultivo de Comunicación Política (CCCP), un órgano creado en la última reforma reglamentaria y en el que sólo tienen voto los partidos políticos.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, algunos de esos expedientes ya están resueltos y los letrados instructores abogan por la retirada definitiva de la acreditación de prensa "dada la gravedad de los comportamientos descritos" y "la constatación de que el expedientado ha mostrado una clara voluntad de alterar de manera muy grave el normal funcionamiento de la Cámara y el correcto desempeño de las funciones de los demás representantes de los medios de comunicación acreditados".

La decisión definitiva la tomará la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar suman mayoría, y todo apunta a que la retirada definitiva podría aprobarse este mismo martes. En todo caso, se dará 15 días al expedientado para que presente alegaciones.