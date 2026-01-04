El Congreso retoma en febrero los trabajos para investigar el apagón, tras unificar las dos comisiones creadas 'ad hoc'

Archivo - Vista de la fachada del Congreso de los Diputados - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Congreso retomará el próximo mes de febrero los trabajos para la investigación del apagón que sufrió España el pasado 28 de abril, una vez que la Mesa del Congreso estudie el texto común que pidió a los grupos para justificar la unificación de las dos comisiones aprobadas en sesión plenaria. La idea es que su votación se incluya en el orden del día del primer Pleno de febrero, previsto para la segunda semana.

Ante la falta de diálogo entre los grupos, el pasado mes de mayo la Cámara se encontró con dos comisiones de investigación aprobadas, una impulsada por los partidos del Gobierno y la otra por el PP. El voto de Podemos y de Junts fue clave para que ambas salieran adelante.

Los partidos inscribieron a los mismos diputados para las dos comisiones, confiando en que se impusiera el sentido común y hubiera un acuerdo para fusionarlas en un sólo órgano, pero eso no fue posible y el pasado 18 de noviembre se constituyeron ambas. Eso sí, al menos de acordó la misma mesa y la misma presidenta, la diputada del PNV Idoia Sagastizábal.

La idea inicial, ante esta falta de acuerdo, era que ambas comisiones trabajaran en paralelo, pero finalmente los grupos acordaron por unanimidad el pasado 2 de diciembre unificarlas con un nuevo título aséptico: "Comisión de Investigación sobre la supresión del suministro eléctrico 29/4/2025" y así se lo trasladaron a la Mesa del Congreso para que diera el plácet.

Ya habían decidido proponer comparecientes y solicitar la habilitación del mes de enero, con idea de poder comenzar a escuchar testimonios, pero la petición de unificación se topó con problemas formales en la Mesa que preside Francina Armengol, donde les recordaron que las dos comisiones fueron aprobadas por el Pleno del Congreso y que ambas llegaron a constituirse, lo que exigía que la unificación debiera argumentarse con un texto justificativo que también debía pasar por el hemiciclo.

SEIS MESES PARA ACORDAR LA UNIFICACIÓN

Previsiblemente, en cuanto comience en febrero el nuevo periodo ordinario de sesiones, la Mesa del Congreso estudiará ese escrito de unificación en su primera reunión para que la Junta de Portavoces acuerde su inclusión en el primer Pleno ordinario de ese mes, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así las cosas, todo apunta a que los grupos retomarán los trabajos de la comisión de investigación a partir de mediados de febrero y ya podrán comenzar a pedir la documentación necesaria y llamar a los primeros comparecientes.

Actualmente el Congreso tiene activas otras tres comisiones de investigación, la de la dana y dos que el PSOE pactó con ERC y Junts para lograr el apoyo de los independentistas catalanas para conquistar la Mesa de la Cámara, si bien estas dos últimas llevan meses paradas y sin previsión de nuevas convocatorias.

Y están registradas y pendientes de debatir en el Pleno del Congreso otras dos: una de Sumar impulsada por Más Madrid para investigar los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y la que anunció el PSOE tras la detención de Santos Cerdán relativa al caso mascarillas, un tema que ya se empezó a investigar a principios de legislatura pero sin llamar a los protagonistas de la conocida como 'trama Koldo' y que se cerró sin llegar a presentar conclusiones.