El Congreso tumba, con el 'no' del PSOE, la propuesta de Unidas Podemos para que el CIS pregunte por la Monarquía

Es la primera vez que los socialistas rechazan en Pleno una proposición no de ley de sus socios de Gobierno

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles, con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, una iniciativa de Unidas Podemos que pedía que el Gobierno obligara al Centro de investigaciones Sociológicas (CIS) a preguntar en sus encuestas sobre la Monarquía, el Rey y los distintos miembros de la Familia Real. Es la primera vez que los socialistas rechazan en el Pleno una proposición no de ley de sus socios de Gobierno.

Lo han hecho, según explicó durante el debate el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, porque que no se puede pretender utilizar el CIS para que pregunte sobre asuntos de "interés particular" de los partidos. A su juicio, el CIS es "un instituto de carácter científico y autónomo" por lo que "las instancias políticas no deben redactar sus preguntas y tampoco sus respuestas".

También incidió en que la última vez que el CIS preguntó sobre qué aspectos de la Constitución habría que reformar, sólo un 1,5% mencionó el modelo de Estado --"una cifra discreta"-- y que en sus barómetros mensuales la Monarquía aparece citada como un problema en el 1,5% de los cuestionarios, ocupando "el puesto 32".

En su proposición no de ley Unidas Podemos recordaba que la última vez que el CIS preguntó directamente por la Monarquía fue en abril de 2015, meses después de la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI, y en aquella ocasión la institución tuvo una nota media de 4,34 puntos, mejor que antes del relevo de la Corona.

"Los cambios de Gobierno y el relevo en la Presidencia del CIS no han evitado que se continúe sin preguntar directamente a la ciudadanía por su valoración sobre la Monarquía y la Jefatura del Estado", se queja Unidas Podemos, subrayando que el equipo de Tezanos sí que ha introducido otros cambios como incluir todos los meses preguntas de intención de voto y de valoración de líderes, cuando antes se recogía trimestralmente.

QUEJAS SOBRE TEZANOS

A su juicio, el equipo de Tezanos "parece seguir apostando porque la Monarquía no pueda ser evaluada en las encuestas del CIS por los ciudadanos como cualquier otra institución, creando así una situación de difícil justificación de cara a una ciudadanía moderna y también a los investigadores en sociología en la que partidos políticos, medios de comunicación y seguramente también la propia Casa Real están haciendo encuestas incluyendo la valoración de la Monarquía pero sin que los detalles de la metodología, los microdatos o incluso el propio resultado sean puestos a disposición en el dominio público".