El Congreso tumba la propuesta de Vox para contar los votos por correo de forma separada

Archivo - Personal de correos acude a los colegios electorales para depositar el voto por correo. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la tramitación de una proposición de ley de Vox para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que pretendía contabilizar el voto por correo en urnas separadas alegando que así se podría "reforzar la prevención del fraude electoral".

La reforma sólo ha contado con el respaldo de Vox y el rechazo del resto de grupos, que han consideran que con el sistema actual de voto por correspondencia no existe riesgo de fraude y que el recuento separado supondría poner en riesgo la confidencialidad de los votos por correo, sobre todo en poblaciones pequeñas.

La proposición de ley planteaba modificar el artículo 88.2 de la LOREG para que el presidente de la Mesa electoral introduzca los sobres remitidos por correo "en una urna separada" de la que contiene los votos emitidos presencialmente, verificando antes que se cumplen las circunstancias previstas en la ley y que el elector está inscrito en las listas del censo. Actualmente, dichos sufragios se mezclan en la urna con las papeletas del voto presencial.

Los de Abascal también proponían cambiar el artículo 97.2 para que, al anunciar en voz alta el resultado del escrutinio, el presidente de Mesa especifique el número de electores censados, certificaciones censales aportadas, votantes, papeletas nulas, votos en blanco y votos obtenidos por cada candidatura, "tanto de forma agregada como diferenciada para el voto presencial y el voto remitido por correspondencia".