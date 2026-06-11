El Congreso urge al Gobierno a revisar el rescate público de Plus Ultra, con el apoyo de PP, Vox y Junts

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una iniciativa del PP que urge al Gobierno a revisar el acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó el rescate público de la aerolínea Plus Ultra ante las sospechas de tráfico de influencias que investiga la Justicia y que tiene entre sus imputados al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El texto, apoyado por Vox, Junts, CC y UPN, emplaza al Gobierno a revisar "de manera inmediata y transparente" el acuerdo por el que se autorizó el rescate de Plus Ultra, así como todas las actuaciones administrativas, informes técnicos, criterios de solvencia y mecanismos de control vinculados al mismo, "con el fin de esclarecer la eventual existencia de irregularidades".

Esa cuestión forma parte de una moción, consecuencia de la interpelación dirigida a la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, que se ha votado separadamente aunque todos los puntos ha salido adelante gracias los votos de Vox, CC y UPN, más el apoyo o la abstención de Junts.

QUE SE MIRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA

Así, tras dos empates también se ha aprobado instar al Ejecutivo a revisar la información relativa la situación económico-financiera y demás circunstancias y actuaciones concurrentes de la compañía aérea que motivaron, en el año 2020, tras una reunión de Zapatero y el entonces ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, el aplazamiento para el pago de deudas con la Seguridad Social.

Además, la moción aprobada reclama al Gobierno que dé cuenta de todo ello al Congreso, así como de las operaciones y actuaciones que se realizaron desde diversos ámbitos del Consejo de Ministros, también desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para la consecución del referido rescate, que facilite a las Cortes el acceso íntegro a los expedientes y refuerce los mecanismos de publicidad activa y control parlamentario.

El cuarto y último punto, en el que Junts y ERC se han abstenido, aboga por que el Gobierno garantice la máxima transparencia y rendición de cuentas en relación con el rescate de Plus Ultra, así como con todas las ayudas públicas, rescates empresariales y operaciones financiadas con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, gestionado a través de SEPI.

"ALFOMBRA ROJA" Y PAPEL DE ZAPATERO

El PP defendió esta iniciativa alegando que el Ejecutivo ha empleado durante estos años la estructura del Estado "para su corrupción", algo que, a su juicio, queda de manifiesto en el rescate de Plus Ultra, donde "todo es sospechoso y fraudulento".

Los de Alberto Núñez Feijóo sostienen que el Gobierno tendió una "alfombra roja" a la aerolínea y a sus demandas "gracias a la recomendación e influencia del expresidente (José Luis Rodríguez) Zapatero y a la aquiescencia y buena disposición del Consejo de Ministros".