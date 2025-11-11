El Congreso votará las enmiendas del PP para congelar las tasas aeroportuarias y derogar el cierre de nucleares

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, con los otros dos representantes del PSOE en la Mesa de la Cámara Baja - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha calificado este martes por la noche la práctica totalidad de las enmiendas del PP que introdujo el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible, entre ellas la congelación de las tasas aeroportuarias de AENA y la derogación del calendario de cierre de centrales nucleares, por lo que serán votadas en el Pleno de este jueves para ratificar si van o no al Boletín Oficial del Estado.

El órgano de dirección de la Cámara Baja sólo ha dejado fuera de la votación las dos enmiendas del PP que el Gobierno ya intentó frenar en el Senado, una sobre la contribución financiera del Estado para infraestructuras de recarga y la renovación de flotas, que supondría 310 millones de euros, y otra para compensar a contratistas por el transporte de bicicletas, cifrada en 4,6 millones anuales.

Esos vetos, que el PP ignoro en el Senado con su mayoría absoluta, se basan en la facultad que la Constitución otorga al Gobierno para impedir al tramitación de propuestas legislativas que alteren su política presupuestaria, ya sea por exceso de gasto o por merma de ingresos.

Así las cosas, el Pleno del Congreso deberá decidir el jueves el futuro de más de 80 enmiendas del PP que se introdujeron en el Senado con el voto en contra del PSOE, en las mayoría de los casos. La llave de su ratificación o no está en manos de los socios del Ejecutivo, y principalmente de Junts y PNV.