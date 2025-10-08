El Congreso vuelve a reclamar a Renfe que recupere las indemnizaciones por retrasos del AVE

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PP que exige a Renfe recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los AVE que suprimió el pasado 1 de julio de 2024 para limitarlas a demoras de al menos 60 minutos.

Los 'populares' ya defendieron esta iniciativa en octubre de 2024 e incluso lograron que prosperase con los apoyos de Vox, UPN, Podemos, ERC y BNG, pero el Ministerio no lo ha aplicado. Y este miércoles ha logrado sacar adelante de nuevo su iniciativa por 186 votos a favor (los que suman el PP, Vox, UPN, Junts, ERC, Podemos y BNG) y 150 en contra (los de PSOE y Sumar). El PNV, Bildu y Coalición Canaria (CC) han optado por la abstención.

El texto aprobado este miércoles por el Congreso reclama a Renfe que recupere las indemnizaciones que concedía por los retrasos en el AVE antes de julio de 2024. A partir de esa fecha, Renfe modificó las condiciones de su compromiso de puntualidad y su política de devoluciones en la mayoría de sus servicios ferroviarios, estableciendo que por un retraso igual o superior a 60 minutos se devuelva el 50% del billete y si la demora supera los 90 minutos, la devolución es del 100% del importe del billete.