El Congreso ya cumple más de la mitad de las medidas previstas en su Plan de Parlamento Abierto

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MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El I Plan de Parlamento Abierto del Congreso (2025-2027), ideado para fomentar la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas de la Cámara, ha completado su primer año de vigencia con más de la mitad de los objetivos previstos ya cumplidos o en una fase muy avanzada de aplicación, tal y como se constata en el informe de trazabilidad de las aportaciones y balance de ejecución que ha sido presentado este martes a la Mesa de la Cámara.

A 15 de junio de 2026, esto es, catorce meses después de la aprobación del Plan, 17 de las 32 medidas previstas (53,1%) están finalizadas o en una fase muy avanzada de desarrollo. Esta evaluación, realizada al superarse el ecuador de su periodo de vigencia, indica que nueve de las medidas previstas presentan avances parciales, cinco se encuentran en estudio preliminar y una permanece pendiente de inicio.

Los datos reflejan una ejecución sostenida en los cuatro ejes del Plan --transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, integridad y rendición de cuentas, y sensibilización y formación cívica--, cuyos niveles medios de avance se sitúan entre 3,5 y 4,1 puntos sobre una escala de cinco.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

El eje de transparencia y acceso a la información es el que suma el mayor número de actuaciones y presenta un elevado grado de desarrollo. Así, se han completado medidas como la publicación de documentos de la tramitación legislativa, la publicación de las enmiendas transaccionales en la ficha de cada iniciativa, la información sobre el cupo por grupos, la mejora de acceso a los dosieres de documentación complementaria o la entrada en vigor de la nueva normativa de acceso a la documentación parlamentaria y régimen del Archivo.

Permanecen en desarrollo actuaciones relacionadas con la reutilización de datos, la huella legislativa o la ampliación de la información en formatos abiertos. La valoración media de ejecución es de 3,5 sobre 5.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Las medidas de participación ciudadana muestran una evolución sostenida. Así, se han consolidado iniciativas como el fortalecimiento de la Oficina de Ciencia y Tecnología, el desarrollo de programas de acercamiento a la ciudadanía y diversas acciones de participación institucional, así como la celebración del Día del Parlamento Abierto.

En fase muy avanzada se encuentra la puesta en marcha de la sede electrónica, y continúan en ejecución aquellas actuaciones que requieren una mayor consolidación organizativa o el desarrollo de nuevos mecanismos permanentes de participación. La valoración media también alcanza 3,5 sobre 5.

INTEGRIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El apartado con mayor grado de cumplimiento es el de integridad y rendición de cuenta con una valoración media de 4,1 sobre 5. Se han completado, entre otras medidas, la Guía institucional sobre publicidad de las agendas parlamentarias, el protocolo para la gestión y publicidad de obsequios institucionales, la norma reguladora del sistema interno de información o el acceso estructurado a las iniciativas de orientación política en la web.

También se encuentran en un grado de cumplimiento muy avanzado la conservación y publicación de las declaraciones de bienes y actividades, pendiente únicamente su formato reutilizable, mientras que en fase más preliminar se encuentra la regulación de los grupos de interés (vinculada a la reforma del Reglamento que se tramita en el Congreso).

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICA

El área de sensibilización y formación cívica presenta un grado de ejecución elevado (de 4,0 sobre 5), donde se han desarrollado nuevos contenidos divulgativos y recursos destinados a mejorar el conocimiento ciudadano sobre el funcionamiento del Congreso y del sistema parlamentario, con el nuevo espacio 'Tu Parlamento: el Congreso, explicado" y la sección "FAQs: el Congreso en 100 preguntas'. Las actuaciones previstas continúan avanzando conforme al calendario previsto, reforzando la función educativa e institucional del Parlamento.

El balance identifica asimismo líneas de trabajo que continuarán desarrollándose durante los próximos meses, especialmente en ámbitos relacionados con la reutilización de información, con la ampliación y mejora del Portal de Datos Abiertos con un enfoque más orientado al lenguaje claro, la publicación de información en formatos estructurados y la ampliación de herramientas que faciliten el acceso y la comprensión de la actividad parlamentaria.

En cuanto a las medidas en fase inicial se encuentran las relacionadas con la regulación y publicación de la denominada "huella legislativa", la elaboración de una guía para la transparencia en el proceso legislativo, la implantación de un sistema de evaluación de la aplicación de las leyes, la regulación de los grupos de interés o la creación de nuevos marcos de participación de la sociedad civil.

El documento incorpora también el análisis de la participación que dio origen al Plan. En total, 92 aportantes (grupos parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía) formularon 747 propuestas individualizadas, de las que el 52,6% tuvieron reflejo en el texto finalmente aprobado. Además, 16 de las 36 medidas incluidas en el Plan nacieron directamente de aportaciones externas y otras 11 fueron ampliadas durante el proceso participativo.