Conservadores del CGPJ piden a Perelló que actúe contra la presencia de García Ortiz y Bolaños en la apertura judicial

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que actúe contra la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la apertura del año judicial.

Así consta en una misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los diez vocales conservadores han trasladado este mismo jueves a Perelló de cara al acto solemne que presidirá el Rey Felipe VI mañana viernes, a partir de las 12.00 horas.

En concreto, han pedido a Perelló que traslade a García Ortiz "la inconveniencia de intervenir en el acto" de apertura del año judicial "en las actuales circunstancias", en referencia a su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Los vocales también han solicitado a la presidenta del CGPJ que visibilice su "rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en los estrados".

