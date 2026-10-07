El Constitucional remite al Supremo la sentencia que avala amnistiar la malversación del 'procés'

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Constitucional de España, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha notificado al Tribunal Supremo la sentencia que le ordena amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés', entre ellos, el expresidente catalán huido de la justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Según han confirmado fuentes de la corte de garantías, ya ha sido notificada la sentencia, además del voto particular de los cinco vocales discrepantes, al Supremo y a las partes.

En el Pleno celebrado este martes, la mayoría progresista respaldó la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que de momento se ha negado a perdonar ese delito.

También fueron condenados por el mismo motivo y esperan que ahora el Supremo les aplique la amnistía el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Jordi Turull, actual secretario general de Junts, mientras que en la misma situación que Puigdemont, como procesados pero no juzgados porque huyeron de la justicia, se encuentran los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.

En su sentencia, la corte de garantías declara la nulidad de los autos impugnados que le negaron la amnistía y ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado del primero de ellos, a fin de que la Sala de lo Penal del Supremo, la que la juzgó, efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos por el que fue condenada Bassa, según ha informado el TC en una nota.