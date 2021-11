Consuelo Ordóñez afea a Olona (Vox) que usara el asesinato de su hermano contra el PSOE: "El responsable fue ETA y HB"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Consuelo Ordóñez ha afeado a la diputada de Vox Macarena Olona que utilizara el asesinato de su hermano en un atentado de ETA, el concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez, para confrontar con el PSOE en el Congreso de los Diputados. "El único responsable del asesinato de mi hermano fue ETA y quienes dieron la orden de asesinarlo: la mesa nacional de HB", ha apuntado.

"Hace falta ser ruin para hacer esas acusaciones tan graves", ha señalado en Twitter Ordóñez, presidenta de Covite, en respuesta a una publicación de Vox en la que difundía la réplica de Macarena Olona al diputado del PSOE y exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza.

Vox indicaba que la intervención de Olona fue un "repaso" a Odón Elorza, destacando una frase textual de la diputada: "Usted llamó franquista a Ordóñez y lo siguiente fue el tiro de ETA y su asesinato". El diputado del PSOE pidió desde la tribuna del Congreso al partido de Santiago Abascal que "dejara de utilizar a las víctimas del terrorismo para atacar al Gobierno".

"No sean tan miserables. ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas, aquí lo que hay son franquistas y una derecha de vocación golpista", señaló Elorza.

Desde su cuenta de Twitter, Consuelo Ordóñez ha pedido que se deje al margen a las víctimas en este tipo de confrontaciones. "Dejad a mi hermano en paz y al resto de las víctimas del terrorismo. ¡Basta ya!", ha señalado.

Ante las quejas de otros usuarios de la red social, la presidenta de Covite ha añadido: "Mi hermano gobernó sus últimos cuatro años con Odón Elorza, es decir, con el PSE. Te recuerdo que él era el alcalde y mi hermano el teniente alcalde. Y las otras dos legislaturas, primero con el PNV y luego con EA".