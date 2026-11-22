Archivo - Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos a finales del pasado julio, María Tardón, escuchará este jueves como testigo al cónsul general de España en la ciudad marroquí de Tetuán con el fin de saber qué información obraba en su poder acerca de la situación existente en el norte del país vecino durante los días anteriores a la incursión.

Lo hará a partir de las 10.00 horas, antes de la declaración como testigo, por segunda vez, de Gonzalo Sanz, el exjefe de gabinete del que en ese momento era el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, único imputado en la causa.

Respecto al cónsul, la magistrada instructora señaló en un auto que de las declaraciones prestadas por diversos mandos policiales se desprende la existencia de un "episodio singular y potencialmente relevante" ocurrido días antes de la entrada masiva y menciona que un policía testificó en la causa que el pasado 28 de julio recibió instrucciones para habilitar un carril específico de acceso con el fin de permitir la entrada urgente en Ceuta de ese diplomático.

Tardón manifestó que para ese policía se trató de una "circunstancia absolutamente inusual y ajena al funcionamiento ordinario del puesto fronterizo". Asimismo, el agente señaló que el carril fue habilitado y que tuvo conocimiento posterior de que ese representante utilizó dicho acceso.

Ese testigo añadió, según la jueza, que entre los comentarios que circularon entre funcionarios policiales durante aquellos días se encontraba la afirmación de que el cónsul habría acudido a Ceuta para advertir a las autoridades españolas de la posibilidad de una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, aunque precisó que no disponía de conocimiento directo sobre dicho extremo.

Por tanto, "es evidente que la relevancia de esta información no reside en los comentarios o rumores mencionados por el testigo, sino en la constatación objetiva de varios extremos que sí resultan acreditados, como son la existencia de un desplazamiento urgente del cónsul general de España" en Tetuán a Ceuta en fechas próximas a la llegada masiva, argumentó.

ES "IMPRESCINDIBLE" SABER SI EL CÓNSUL FUE A CEUTA

Así, la magistrada consideró "imprescindible" conocer de forma directa si el diplomático se desplazó a Ceuta los días 28, 29, 30 o 31 de julio; cuáles fueron los motivos del desplazamiento; con qué autoridades españolas se reunió durante su estancia, y si transmitió información, advertencias, comunicaciones o valoraciones relativas a movimientos migratorios extraordinarios, riesgos de entrada masiva o cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos posteriormente acontecidos y que se investigan en este procedimiento.

También busca indagar en qué información obraba en poder del consulado acerca de la situación existente en el norte de Marruecos durante los días anteriores y si dicha información fue comunicada a la Delegación del Gobierno, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a cualquier otra autoridad española.

Y en cuanto a Gonzalo Sanz, la magistrada entiende que procede una nueva declaración testifical porque "de la información aportada por los funcionarios policiales se desprende que el desplazamiento del cónsul general" habría tenido como destinatarios institucionales a responsables de la Delegación del Gobierno.

Cabe recordar que, en esa primera declaración, Sanz señaló que comunicó a Pérez Triano los mensajes recibidos por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

Tardón acordó llamarle por segunda vez porque, en esa primera declaración, no hubo referencia alguna a la existencia de dicho desplazamiento, a la eventual reunión mantenida con el representante diplomático español ni a la información que, en su caso, pudiera haberse intercambiado de haberse producido.

El exjefe de gabinete dimitió de su cargo después de conocerse que recibió mensajes de los servicios de inteligencia través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los hechos.