El Consulado en Caracas pide a los ciudadanos españoles que verifiquen el estado de todas las personas de su entorno

CARACAS, June 25, 2026 -- This photo taken with a mobile phone shows people gathering in an open space after an earthquake in Caracas, Venezuela, June 24, 2026. Two powerful earthquakes struck Venezuela in quick succession on Wednesday evening, both caus - Tian Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPh

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consulado General de España en Venezuela ha explicado que se encuentra en "permanente comunicación" con las autoridades competentes, al tiempo que ha hecho un llamamiento a toda la comunidad española "a mantener la calma, actuar con prudencia y seguir las recomendaciones de protección civil" tras el doble terremoto en el país latinoamericano.

En un comunicado, ha pedido a los ciudadanos españoles que verifiquen el estado de todas las personas de su entorno, especialmente niños, adultos y personas de movilidad reducida, y que revisen si su vivienda o lugar de trabajo "presenta daños estructurales". "Si observa grietas importantes o riesgo de colapso, evacue a un lugar seguro", ha incidido.

También ha pedido cerrar, "si es posible y de forma segura", el suministro de gas y electricidad "para prevenir accidentes", además de mantenerse alejado de ventanas, fachadas, postes, árboles, cables eléctricos y cualquier estructura que pueda desprenderse.

Las autoridades españolas también han insistido en no utilizar ascensores en el caso de evacuación, sino bajar por las escaleras. Entre las recomendaciones del Consulado, tener preparado una linterna, agua, medicamentos esenciales y sus documentos importantes "en caso de una eventual réplica".

En este contexto, ha pedido que se utilice mensajes de texto o 'WhatsApp' para comunicarse con la familia y evitar gestionar la congestión de las redes telefónicas, además de mantenerse informado solo a través de canales oficiales.