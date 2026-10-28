Cargas policiales contra los manifestantes en el Ministerio de Transportes por el accidente ferroviario

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha realizado cargas policiales este miércoles contra los manifestantes que se habían concentrado junto al Ministerio de Transportes para exigir la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Las autoridades han disuelto la concentración en torno a las 21.30 horas de la noche mediante cargas policiales en las que han hecho uso de gas pimienta y de escopetas con balas de goma para disuadir a los manifestantes.

"No estábamos haciendo nada y en un momento dado, nos han empujado de forma violenta y han empezado a decir que nos marcháramos. Cuando han visto que mucha gente no se movía, nos han gaseado. Aquí ha personas mayores", expresaba un joven que había acudido a los aledaños del ministerio que dirige Puente.

Durante la tarde de este miércoles, las redes sociales se han llenado de distintas convocatorias para exigir responsabilidades al Gobierno tras el accidente ferroviario sucedido esta mañana por el alcance entre dos trenes entre Urda y Los Yébenes (Toledo) y que deja, al menos, 68 víctimas mortales y 80 heridos.

Por un lado, había convocadas sin autoría reconocida dos concentraciones a las 19.00 horas y a las 20.00 horas frente a la sede del Ministerio de Transportes, en Nuevos Ministerios, bajo el lema "exigimos que los responsables paguen".

Si bien no ha habido mucha afluencia de gente en un primer momento, alrededor de las 20.30 horas se ha formado un grupo numeroso de personas que al principio expresaban consignas como "Óscar Puentes asesino" o exigían su dimisión, además de la del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, las protestas han derivado en enfrentamientos de los manifestantes contra la policía, provocando altercados y destrozos en la vía pública que han terminado por generar un situación de tensión en la que se ha movilizado un gran número de efectivos policiales.

Por otro lado, la organización Revuelta, ligada en el pasado a Vox, se ha sumado a este llamamiento en Madrid y para el resto del país ha pedido concentrarse frente a las distintas subdelegaciones de Gobierno y ayuntamientos "en un ejercicio de dignidad nacional, unidad y exigencia de responsabilidades".

Desde Revuelta han insistido en que la única bandera de unión es "la española", mientras que la división la provocan "los partidos políticos". "¡Que nadie nos divida! El pueblo frente a los culpables", han proclamado.

Por su parte, desde Solidaridad, el sindicato vinculado a la formación de Santiago Abascal, han hecho un llamamiento a los ciudadanos de Madrid para protestar a las 20.00 horas en la Plaza de Cibelea y exigir responsabilidades al ministro de Transportes, Óscar Puente, y la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La corrupción mata", han denunciado.

Vox ha difundido esta convocatoria y ha aclarado que se hará "adhiriéndose" al minuto de silencio que ha convocado para ese mismo lugar y horario la Federación Española de Municipios y Provincias. Así, la formación ha confirmado que representantes de Vox acudirán a los distintos ayuntamientos del país para participar en los actos de recuerdo de las víctimas.