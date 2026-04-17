Corina Machado niega que Zapatero haya mediado "con nadie" o que hiciese nada "a favor de la transición" de Venezuela

La opositora venezolana María Corina Machado, se reúne con el presidente del Partido Popular, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha negado este viernes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero haya mediado con "nadie" o que haya viajado a Caracas "en favor de la transición de la democracia".

Así lo ha dicho en entrevistas en 'Atresplayer' y 'Tele5', recogidas por Europa Press, en las que ha desmentido que el expresidente socialista haya mediado entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana que ella representa.

"Yo nunca en mi vida he hablado con Rodríguez Zapatero", ha espetado la premio Nobel de la Paz respecto a las supuestas reuniones que ha tenido el expresidente en Caracas, sobre las cuales ha dicho que, sin saber su contenido, puede asegurar que "no han sido en favor de la transición a la democracia en Venezuela".

Al hilo, ha catalogado de "muy poco transparente y poco conveniente" la manera en la que Zapatero ha gestionado la liberación de los presos políticos. "La historia juzgará, porque todo se va a saber", ha deslizado.

Asimismo, interpelada por su relación con el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez y una posible reunión con Moncloa durante su gira europea, ha insistido en que ese encuentro no está previsto puesto que todo lo que ella hace es "siempre priorizando la causa y que agregue el máximo mayor valor" a su lucha por la democracia.

PIDE QUE LAS SANCIONES SIGAN PRESIONANDO A DELCY

Por ese lado, también ha criticado la petición del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, de retirar las sanciones de la Unión Europea a Venezuela, asegurando que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, empieza a permitir la apertura por las presiones internacionales, por lo que quitar penalizaciones sería "un gran error".

No obstante, ha agradecido a España la forma con la que ha recibido a los venezolanos exiliados y por hacerles sentir "integrados, queridos y respetados".

NO SE ARREPIENTE DE DARLE SU NOBEL A TRUMP

En otro orden de cosas, Corina Machado ha ratificado su decisión de otorgar el premio Nobel de la paz que recibió el pasado mes de diciembre al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque es "el único líder del mundo que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos para avanzar en la libertad de Venezuela".

Además, ha aseverado que la captura de Maduro y su mujer, Cilia Flores, en la madrugada del 3 de enero de 2026 es algo que el pueblo venezolano siempre agradecerá: "Es algo que los venezolanos siempre reconoceremos".

En este sentido, preguntada ahora por la presidencia de Delcy Rodríguez y la velocidad a la que se está llevando a cabo el cambio de régimen, ha dicho que "los criminales" solo piensan en "como quedarse un día más" en el palacio de Miraflores.

"Ellos están acatando todo lo que se les impone desde Washington, no por convicción, no es porque ahora tienen conciencia de los crímenes que han cometido, sino por supervivencia", ha espetado respecto al cambio de conducta de la presidenta encargada de Venezuela y su equipo de Gobierno.

QUIERE ELECCIONES A PESAR DE GANAR POR "PALIZA" EN 2024

De esta manera, también ha incidido en la importancia de programar unos comicios generales con los que "expresar la soberanía popular", aunque ha recordado que su candidatura ganó "por una paliza" en las elecciones de 2024 y nunca fue investida.

Así como ha sostenido que ella representa a "un gobierno electo", considera que "para facilitar la transición" que ha planificado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, debe aceptar una repetición electoral cuyos resultados espera que "se respeten".

Ahora bien, ha pedido mayor celeridad en el proceso de democratización puesto que su país vive una "urgencia ética" en la que "cada día que pasa son vidas que tienen daños irreversibles".

Por eso, ha pedido que se liberen a los 485 presos políticos y policiales que aún quedan encarcelados y el "desmontaje de los centros de tortura".

Finalmente, ha alertado de que tanto la presencia de "fuerzas del mal" como Hezbolá, Hamas y regimenes como el ruso o el iraní en el país sudamericano, como de la falta de Estado de Derecho, todavía evitan que los inversores activen la industria petrolífera del país.