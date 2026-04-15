Corina Machado no se reunirá con Sánchez: "En ciertos momentos no convienen" para Venezuela algunas reuniones

Archivo - 12 March 2026, Chile, Santiago: Venezuelan Nobel Peace Prize winner Maria Corina Machado greets people during her visit to Santiago. Photo: Cristobal Basaure Araya/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Cristobal Basaure Araya/SOPA Ima / DPA - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha confirmado este miércoles que no tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a España este fin de semana, donde sí será recibida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también está previsto que mantenga un encuentro con Santiago Abascal (Vox).

En una entrevista en la 'Cadena Cope', recogida por Europa Press, Machado ha defendido que "el objetivo superior" es la libertad de Venezuela y, ahora, "lo que conviene a los efectos" es "acelerar una transición y el retorno de los venezolanos a la libertad".

"Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo y, por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista", ha respondido la líder opositora.

Además, interpelada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha lamentado no entender por qué ella recibió ataques "de manera implacable" de personas que ella "ni conocía", aunque supone que así lo han hecho por el temor a perder "los privilegios y la impunidad".

SÍ SE REUNIRÁ CON EL PP Y CON JETTEN

En contraposición, la líder opositora venezolana se reunió el pasado martes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y hará lo mismo este miércoles con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, en su gira europea.

También tiene programado un viaje a Madrid en el que, a partir de 17 de abril, se reunirá tanto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, además de visitar al líder de Vox, Santiago Abascal.

Entre sus encuentros, destaca la que hará al alcalde madrileño porque éste le otorgará la Llave de Madrid, por su "compromiso con los derechos humanos".

Dicho esto, ha recalcado que la situación actual del país caribeño es tan "retadora como las anteriores" pero que están "muy cerca de la libertad" tras enfrentarse a "un sistema criminal que se ha aliado con todos los regímenes totalitarios y criminales del planeta", en referencia al régimen del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

YA COMPLETARON LA PRIMERA ETAPA

En esta etapa, que comenzó el 3 de enero de 2026 tras la captura de Maduro y su mujer, Cilia Flores, por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, ya se encuentra en la segunda fase --sobre la cual no ha detallado nada--.

Respecto al siguiente y último paso, ha asegurado que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, le ha confirmado que se abrirá "un proceso de elecciones libres y justas, donde puedan votar todos los venezolanos".

No obstante, ha destacado que "el primer paso" para llevar a cabo unos comicios legítimos es designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, cuyos directivos "generen credibilidad".

Este cambio institucional ya está en marcha con la retirada de sanciones económicas al Banco Central de Venezuela, y a otras tres entidades bancarias, por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.

VA A "TRAER INFORMACIÓN" SOBRE LA CORRUPCIÓN

Corina Machado ha celebrado la exención de las multas económicas por que "permite un conjunto de actividades", aunque ha incidido en la importancia de auditar y seguir el avance de las entidades para establecer una relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con "una exposición de toda la información".

Asimismo, ha deslizado que la revisión de las instituciones bancarias revelará "información muy relevante sobre todas las actividades de corrupción y manejo de fondos de los venezolanos, que fueron desviados y utilizados para múltiples beneficios de actores nacionales e internacionales".

En este sentido, ha recalcado que volverá a su país de origen tras haber salido, después de 12 años con la prohibición de salir, para recibir el premio Nobel de la Paz en el pasado mes de diciembre: "Pero por supuesto que voy a volver".

Sobre su imposibilidad de salir de Venezuela durante más de una década, ha lamentado que se ha perdido "momentos familiares irrepetibles", aunque reafirma su decisión puesto que estaba convencida de que tenía que "luchar por la libertad de Venezuela".

"LA LUCHA NO SE DETIENE"

En este marco, ha insistido en continuar la lucha a pesar de que ya se registraron el fin de semana pasado "ciento cincuenta actividades masivas" que hace cuatro meses eran "absolutamente impensables".

"Queremos comenzar. La lucha no se detiene. Estamos más cerca que nunca. Miren, nada ni nadie va a detener esta lucha. Nada ni nadie. Nosotros estamos comprometidos con una democracia electoral, con una libertad plena", ha remachado la premio Nobel de la Paz.