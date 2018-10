Cospedal quita hierro a la difusión de sus conversaciones con Villarejo y alega que ella nunca mintió

Actualizado 30/10/2018 21:49:10 CET

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha quitado este martes trascendencia a la difusión de sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo incidiendo en que no está "preocupada" por otras grabaciones que puedan salir porque ella nunca mintió y siempre admitió que conocía y había hablado con el policía, que ahora está en prisión preventiva.

De Cospedal, que ha dicho sentirse "absolutamente" respaldada por su partido, respondía sí, en declaraciones en los pasillos del Congreso, al ser preguntada sobre las grabaciones de la conversación que mantuvo en 2009 en su despacho de la calle 'Génova' con Villarejo, un encuentro que habría sido propiciado por su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, y que tuvo lugar mientras se instruía el 'caso Gürtel'.

La actual presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha asegurado que no tiene motivos para estar "preocupada" por la posible difusión de otros audios similares. "No estoy para nada preocupada", ha explicado, porque está "bien claro", que en este tema ella "siempre" ha dicho "la verdad".

"En muchas ocasiones me han preguntado si conocía al comisario Villarejo y siempre he dicho que sí. Y también he dicho muchas veces que, en varias ocasiones, he tenido conversaciones con él", ha argumentado, incidiendo en que el excomisario hablaba con mucha gente del mundo de la política, la economía y los medios de comunicación.

"No sé si a toda la gente con la que ha hablado la tendrá grabada como a mí", ha añadido.

UNOS HAN MENTIDO O OTROS NO

Desde su punto de vista, en este caso "la única diferencia" es que "algunos han mentido acerca de si conocían a esta persona y habían estado con ella", ha señalado, en referencia a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien inicialmente negó conocer al controvertido policía, mientras que ella ha dicho la verdad en todo momento.

"Yo no he mentido nunca y no creo que este tema tenga más trascendencia que unas conversaciones privadas que salen a la luz, no creo que haya más trascendencia, la verdad", ha zanjado la exministra de Defensa.