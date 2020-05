Covite acusa a Podemos de "ceder ante las pretensiones de EH Bildu" con respecto a los presos de ETA

Cree "inaceptable" que uno de los partidos que conforman la coalición del Gobierno de España "se alinee con la izquierda abertzale"

SAN SEBASTIÁN, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha acusado a Unidas Podemos de "ceder a las pretensiones de EH Bildu" respecto a los presos de ETA y ha considerado "inaceptable" que uno de los partidos que conforman la coalición del Gobierno de España "se alinee con la izquierda abertzale" firmando un manifiesto junto a otros ocho partidos con representación en el Congreso.

Covite se ha referido al texto, rubricado por Unidas Podemos, ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís, titulado 'Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad', en el que exige, entre otras medidas, ante la excepcionalidad planteada por el riesgo del covid-19, que el Gobierno "dé pasos para proceder al acercamiento generalizado a prisiones cercanas a sus domicilios de todos los presos que así lo soliciten, ya que supone un impedimento añadido para la normalización de las comunicaciones de los internos".

"Ya sabemos lo que significa firmar junto a EH Bildu un manifiesto a favor del acercamiento de los presos: buscar vías para favorecer futuras excarcelaciones de los etarras presos, que es lo que siempre reclama la izquierda abertzale", ha advertido la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

En esa línea, ha incidido en que, al igual que otros países, el Gobierno "ha tomado las medidas necesarias para que las prisiones estén lo más protegidas posibles del coronavirus". "¿Acaso Pablo Iglesias está desautorizando al ministro de Interior de un Gobierno del que él forma parte?", ha criticado Ordóñez.

Covite ha considerado "inaceptable" que, en esta crisis sanitaria, social y económica "sin precedentes", la izquierda abertzale "haya intensificado su campaña para reclamar el acercamiento a cárceles vascas y la excarcelación de presos de ETA".

"Toda la población hemos estado confinados, en muchos casos sin poder ver a nuestros familiares. A ellos les ha tocado el confinamiento en la cárcel porque están cumpliendo condena por gravísimos delitos de terrorismo. Pero la izquierda abertzale sigue considerando a los asesinos de nuestros familiares presos políticos, lo cual es un déficit democrático que soporta toda la sociedad en general y las víctimas en particular", ha reprobado la presidenta del colectivo.

"LÍNEAS ROJAS"

Covite ha recordado que "la verdadera responsable de que siga habiendo una política de dispersión de los presos de ETA es la izquierda abertzale, y no el Estado de Derecho". De este modo, ha reiterado que "solo tienen que levantar sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación a los presos para que estos puedan acogerse a las vías de reinserción".

A su juicio, "prefiere seguir sacando rédito político de los presos de ETA culpando al Estado y a las víctimas de que haya una política penitenciaria de dispersión, en vez de permitir a los etarras que puedan desvincularse de la banda terrorista".

En este sentido, la presidenta de Covite ha mostrado su "preocupación" por que "uno de los partidos que está en la coalición de Gobierno de España haya comprado la propaganda de la izquierda abertzale y del nacionalismo vasco firmando un manifiesto con ellos", lo que, a su entender, "podría incluso interpretarse como un desafío a la política penitenciaria llevada a cabo por el ministerio del Interior".

Finalmente, ha remarcado que "no ha habido en ningún momento de esta crisis sanitaria un foco de contagio detectado en ningún centro penitenciario" y, por lo tanto, "el argumento principal de este manifiesto no se sostiene". "Donde mejor se garantizan 'los derechos de las personas privadas de libertad' es en las propias cárceles", ha concluido.