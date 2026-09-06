La crisis de Ceuta, en el centro de la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso del Congreso

Centenares de migrantes acampan en la playa del Trampolín, a 3 de septiembre de 2026 - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La crisis abierta en Ceuta a raíz de la entrada masiva de inmigrantes de los días 30 y 31 de julio protagonizará el próximo miércoles la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso del Congreso, en la que el PP y Vox dirigen preguntas al presidente Pedro Sánchez y seis de sus ministros. La ausencia de los titulares de Exteriores, Defensa y Política Territorial del Pleno del miércoles ha provocado que la oposición haya puesto principalmente el foco en el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Una semana después de la comparecencia monográfico de Pedro Sánchez, la ciudad autónoma volverá a estar en el centro del debate parlamentario. El primero en hablar de este asunto en la sesión del miércoles será el presidente, a quien el líder de Vox, Santiago Abascal, pedirá que aclare si está siendo "chantajeado" por Marruecos "por la información que disponen de su corrupción y la de su familia", algo que ya denunció en el debate de este jueves.

Las otras dos preguntas a la que se enfrentará el jefe del Ejecutivo las formularán el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quienes coinciden en pedir a Sánchez que aclare a los españoles cómo piensa afrontar lo que resta de legislatura.

Así, Feijóo preguntará directamente a Sánchez "¿cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura?", mientras que Rufián ha optado por una formulación más escueta: "¿Cómo afronta lo que queda?".

Pese a tratarse en este caso de enunciados genéricos, es más que probable que asome Ceuta al debate después de que en el Pleno monográfico sobre la crisis en esta ciudad se evidenciara la falta de apoyos a la gestión llevada adelante por el Gobierno, quien no sólo recibió críticas del PP y Vox sino prácticamente de todo el arco parlamentario.

CRÍTICAS DE TODOS SUS ALIADOS

El propio socio minoritario del Gobierno, Sumar, reprochó al presidente haber reaccionado "tarde" ante la crisis y consideró que su versión para exonerar a Marruecos no resultaba creíble, mientras que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó que "no se sostiene" desvincular a Rabat de lo sucedido y acusó al Ejecutivo de estar entregando su "dignidad" en su respuesta a la crisis.

También Junts cargó contra Sánchez, hasta el punto de que su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguró que la crisis de Ceuta había puesto de manifiesto que el presidente está "inhabilitado" para seguir en La Moncloa.

El PNV, otro de los partidos que permitió la investidura de Sánchez, acusó al Ejecutivo de "autocomplacencia", de haber "llegado tarde" y de "no estar a la altura", mismo argumento utilizado por la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa. Podemos, por su parte, acusó a Sánchez de "claudicar" ante Marruecos y de mantener una "inacción calculada" ante la emergencia migratoria, mientras que Coalición Canaria pidió al presidente dejar de colaborar con "dictaduras corruptas" como la marroquí.

Con todo, el grueso de las preguntas sobre Ceuta se dirigirá al ministro del Interior, ya que tanto Margarita Robles, como José Manuel Albares y Ángel Víctor Torres, han comunicado ausencia al Pleno de este miércoles.

En concreto, el PP pedirá a Marlaska que se pronuncie sobre si ha estado "a la altura" como ministro del Interior tras la eclosión de la crisis en Ceuta y si considera que está actuando "con la debida diligencia", mientras que Vox quiere preguntarle directamente "¿por qué han traicionado a los ceutíes?".

¿REPROBACIÓN DE MARLASKA?

Ambos partidos también han registrado sendas interpelaciones al titular de Interior y que darán lugar una semana después a la votación de las consiguientes mociones, en la que no se descarta que el PP y Vox pidan la reprobación de Marlaska.

Así, los de Santiago Abascal aspiran que con su interpelación el ministro detalle "las medidas que va a adoptar el Gobierno para revertir la situación de inseguridad ocasionada por la invasión en Ceuta", mientras que el PP quiere que hable en términos generales "sobre la crisis que atraviesa" la ciudad.

También Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, ha registrado una pregunta para el titular de Interior. En concreto, el diputado de Compromís adscrito al grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, pretende que informe de las consecuencias que tiene en democracia "que se agreda e imposibilite periodistas puedan informar ante la pasividad de la Policía Nacional".

¿Y QUÉ OPINA YOLANDA DÍAZ SOBRE LA CRISIS CEUTÍ?

Los 'populares' quieren también que se pronuncie sobre la crisis ceutí la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hasta la fecha no ha hecho valoración alguna sobre el asunto, aunque sí apoyó con su aplausos la comparecencia de Sánchez de este jueves.

Y también quieren interrogar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para que aclare cuándo se recuperará la normalidad en esa ciudad autónoma; y preguntará a la titular de Educación, Milagros Tolón, para que explique i están garantizados los derechos educativos de los alumnos de Ceuta.

Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo aspiran a que la ministra de Sanidad, Mónica García, diga si su departamento ha hecho todo lo necesario durante la crisis en Ceuta, y que la de Igualdad, Ana Redondo, se pronuncie sobre si cree realmente que las mujeres están seguras en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.