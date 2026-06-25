Los críticos del PSOE piden al Comité Federal elecciones y una gestora

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Comité Federal del 5 de julio de 2025. - Pool - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de opinión socialista Reactiva ha solicitado por carta al Comité Federal del PSOE, que se reúne este sábado 27 de junio, la convocatoria de elecciones generales antes de que finalice el año, así como la renovación inmediata de los liderazgos del partido con el nombramiento de una Comisión Gestora que convoque un Congreso extraordinario.

La misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, va dirigida al Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre Congresos, que está dirigido por el presidente del Gobierno y secretario general Pedro Sánchez y en ella piden a los integrantes que hagan un ejercicio abierto de debate ante la situación "crítica" en la que se encuentra el partido.

Consideran que el PSOE está inmerso en una "crisis de credibilidad" agravada por los casos de presunta corrupción y también por las actuaciones políticas de partido y Gobierno que, dicen, les alejan cada vez más de sus principios socialdemócratas.

Reactiva es un grupo de militantes socialistas que a principios de junio se reunieron en la sede de UGT en Madrid para mostrar sus discrepancias con la actual dirección del partido, pedir elecciones y la celebración de un Congreso.

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