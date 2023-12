CS asegura que la confianza entre la Comisión Europea y Bolaños está "absolutamente rota" por la amnistía

Vázquez dice que se iniciará un procedimiento de infracción ante el TJUE por la amnistía si el Gobierno "no solventa las dudas"



MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la Eurocámara, Adrián Vázquez, ha asegurado que la confianza entre la Comisión Europea y el ministro español de Justicia, Félix Bolaños, está "absolutamente rota" respecto a la ley de amnistía.

Vázquez ha recordado que la Comisión ha entregado preguntas por escrito al Gobierno sobre la medida de gracia y el eurodiputado no ha mostrado optimismo en cuanto a que las respuestas del Gobierno de España puedan conformar a Bruselas. "Yo ya le digo que la confianza entre el señor Bolaños y la Comisión está absolutamente rota, ya te lo puedo anunciar", ha indicado este martes en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Así se ha expresado al ser cuestionado por qué espera del análisis de Bruselas sobre la amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes.

En la misma respuesta, el dirigente de Ciudadanos ha indicado que Bruselas está esperando la respuesta por escrito del Gobierno español y a que la ley sea aprobada para pedir o no más información.

"Si esa información lo que hace es no solventar las dudas de la Comisión sobre este choque con el Estado de Derecho, lo que haremos es levantar una disputa ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), lo que se llama un procedimiento de infracción", ha señalado a continuación.

Vázquez ha indicado que en el procedimiento de infracción son los jueces del TJUE quienes deciden si hay una legislación nacional, en este caso la amnistia, que contraviene los tratados europeos.

"Si así es el caso, el Gobierno tendrá cambiar esa ley. Y si no la cambia, se abriría la puerta a lo que se llama el mecanismo de condicionalidad, que es la posibilidad de que nos congelen fondos", ha explicado Vázquez.

Con todo, el eurodiputado ha aclarado que Ciudadanos aceptará la amnistía si la Comisión Europea y el TJUE deciden que no hay vulneración de ningún tratado europeo. No obstante, ha augurado que esa "no sería la sentencia" de los magistrados.

ENTIENDE QUE FEIJÓO TENGA "DUDAS" DE REUNIRSE CON SÁNCHEZ

Vázquez también ha indicado que "entiende" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenga "dudas" a la hora de concretar un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien el eurodiputado ha acusado de "echar gasolina" en la Eurocámara durante su intervención para hacer balance de la presidencia española del Consejo de la UE.

El eurodiputado ha explicado que cuando dos políticos "de primer nivel" se quieren reunir, lo primero que se hace es una "reunión de emisarios" que preparen lo que se va a tratar. "Si directamente quieres la reunión, lo que quieres es una foto para evidenciar algo", ha subrayado. "Entiendo que Feijóo tenga dudas", ha añadido.

Sobre la comparecencia de Sánchez la semana pasada en el Parlamento Europeo, Vázquez ha criticado que fue la primera vez que vio a un presidente que en su intervención para hacer balance de la presidencia rotatoria de la UE "se dedicó a echar gasolina en la Eurocámara". "Con alguien que se dedica a ir con bidones de gasolina y cerillas por la vida es muy complicado llegar a acuerdos", ha opinado.

Para Vázquez, lo que Sánchez está haciendo es poner en peligro "la estabilidad" que ha tenido la Unión Europea en las últimas cuatro décadas. "Lo que intentamos es que no se replique en Bruselas el próximo mes de junio lo que está sucediendo por ejemplo en España", ha apuntado.

Respecto a la intervención de la semana pasada en la Eurocámara del líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, Vázquez ha opinado que lo que el político alemán hizo fue defender la postura de los que creen que la "ley de impunidad" --en referencia a la amnistía-- contraviene los tratados europeos, aunque ha criticado el tono "personalista" del discurso.

Al ser cuestionado sobre si concurrirá como candidato de su formación a las próximas elecciones europeas, Vázquez ha señalado que el objetivo de Ciudadanos es que todo el trabajo de esta legislatura "tenga continuidad". Ha destacado, no obstante, que su principal labor ahora mismo es hacer "descarrilar" la ley de amnistía en la Eurocámara.