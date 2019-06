Cs asegura que no habrá un gobierno tripartito con Vox en la Comunidad de Madrid

Actualizado 13/06/2019 13:59:35 CET

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pactos electorales: así están las negociaciones en las comunidades y los apoyos a Pedro Sánchez

El dirigente de Ciudadanos y miembro de la Comisión de Negociación de Pactos, José María Espejo-Saavedra, ha asegurado este jueves que no habrá ningún gobierno tripartito con Vox en la Comunidad de Madrid y ha rechazado que haya miembros de la formación de Santiago Abascal en los gobiernos de comunidades autónomas.

Espejo-Saavedra ha lanzado este mensaje después de que desde Vox se insista en que tienen "derecho" a tener consejerías en la Comunidad de Madrid, proporcionalmente al número de escaños que han obtenido en la Asamblea.

"Nuestro socio preferente es el PP y nuestros gobiernos serán exclusivamente con el PP y no habrá ningún gobierno tripartito con Vox", ha explicado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al tiempo que recalcaba que tampoco habrá negociaciones, ni una mesa donde se hagan acuerdos de gobierno con Vox.

Espejo-Saavedra ha reconocido que su partido y el de Abascal han mantenido conversaciones, pero ha asegurado que no habrá acuerdos, ni miembros de Vox en las comunidades autónomas donde gobierne Ciudadanos. "En los gobiernos que pacten Ciudadanos y PP no habrá miembros de Vox, es algo que dijimos desde el principio y lo seguimos diciendo", ha insistido, en referencia a la situación en la Comunidad de Madrid.

CARGA CONTRA VOX POR LA POSIBLE CONTINUIDAD DE CARMENA

Con respecto a la Alcaldía de la capital, el diputado 'naranja' ha afirmado que su partido votará al candidato propuesto por Cs y PP para la alcaldía de Madrid, evitando que Manuela Carmena siga siendo la regidora y ha tachado de "irresponsable" a Vox por no apoyar al candidato que surja de la negociación entre Ciudadanos y PP.

"Los votos de Cs en la constitución del Ayuntamiento de Madrid van a ir para el candidato que surja del acuerdo entre PP y Cs, es Vox el que dice que no votará a ese candidato", ha dicho, y por tanto "provocaría que Carmena pudiera seguir siendo alcaldesa", ha señalado.

Espejo-Saavedra se ha mostrado firme en la postura de impedir que Carmena repita al frente del Consistorio de Madrid, votando al candidato que propongan Cs y PP para que sea alcalde, y ha insistido en la "irresponsabilidad" de Vox al no dar sus votos a ese candidato. "No es responsable que Vox no dé sus votos a ese candidato y propicie que haya una alcaldesa de izquierdas como Carmena", ha concluido.